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台南「老老照顧」釀憾事 專家建議從這件事掌握獨老狀況

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台南前天發生84歲妹妹持刀殺死91歲姊姊的長照悲歌，老老照顧釀憾事，南市社會局籲照顧者勿獨自承擔、可撥打1966求助。專家認為，個案狀況隨時有變化，更需要主動發現，建議跨部會合作，衛政串接社政，從健保就醫紀錄去掌握獨老狀況，及早接住有需要者。

對於民眾照顧過程中感到身心負荷過重，南市社會局籲勿獨自承擔，可撥打1966長照專線求助。中華民國老人福利推動聯盟常務理事黃松林猜測，台南姊妹應該不會自己申請長照服務，不會去打1966，要獲得協助是很難的。

黃松林表示，2名65歲以上長者同住、彼此照顧，在政府界定是「獨居」、「老老照顧」，如果獨居長者沒就醫或跌倒等高風險健康狀況，會被列為一般長者。長照個案依個別狀況隨時會有變化，有時更需主動發現，但現況是等到被動發現，恐怕時間會慢一些。

黃松林指出，台南姊妹算「獨居」但同住，不會求助的可能性確實高，因為她們本來就沒和其他人有良好互動，這樣情況會需要政府多一點主動。衛福部已編列62多億元預算去關懷訪視獨老，從民政系統開始普查，對於老老照顧者仍緩不濟急。

他說，獨老會有健保就醫紀錄，建議衛政串接社政，作為潛在高風險的預測。一來可了解他們的身體狀況，例如短期內頻繁進出急診，再者在醫療端留意是否有陪病者、陪同就醫是一名長者等，類似醫院會敏銳察覺就醫者有沒有被家暴、是否通報，即時掌握個案的照顧狀況，也能比較快速接住需要服務的人，降低風險。

台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供
台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供

衛福部 健保 台南 長照

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