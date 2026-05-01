84歲妹殺91歲姊 南市府：剛完成長照訪視不久卻發生憾事

台南市中西區84歲的葉姓婦人與91歲的胞姊同住公寓，疑因姊姊不堪長期病痛，數度表示想不開；葉姓妹妹昨天深夜持刀朝姊姊的右頸割下待姊姊氣絕才打電話報案；對此兩位高齡未婚姊妹同住、彼此扶持，屬於典型「老老照顧」、長期相依不堪久病的遺憾事件。台南市政府衛生局說明，4月27日接獲照顧者友人通報後，已於翌日即以專案方式處理，由照顧管理專員完成到府訪視評估。

評估結果顯示，個案於行動、沐浴及飲食等日常生活功能皆無法自理，屬長照需求等級CMS第7級，已規畫後續長照服務，迅速啟動服務介入機制，積極協助家庭銜接相關照顧資源。照顧者當時也表示，盼能先安排住院並聘請看護協助照顧，出院後再銜接機構喘息服務。

惟於訪視後不久即發生憾事，市長黃偉哲對此深表不捨，表示在高齡社會中，「老老照顧」已成為許多家庭面臨的現況，照顧壓力往往在短時間內快速累積，呼籲市民務必及早善用長照服務資源；同時也期盼社區鄰里、親友能多一分關懷，及時協助轉介，讓本市長照服務體系能及早介入，接住有需要的家庭，避免憾事發生。

衛生局提醒民眾如有長照需求，可撥打長照專線「1966」，提供諮詢與申請服務，協助家庭及早獲得支持減輕照顧負荷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

