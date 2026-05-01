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台中警后里焚毒390公斤 市值上億毒品化灰燼

中央社／ 台中1日電

台中市警察局辦理大規模毒品銷燬作業，將總重達390公斤毒品運往后里焚化爐焚毀；此次銷燬愷他命、卡西酮類毒咖啡包等多種毒品，市值初估新台幣上億元。

台中市警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，4月29日辦理大規模毒品銷燬作業，銷燬各類毒品總重達390公斤，由警方嚴密押運至后里垃圾焚化爐進行公開焚燬。

銷燬常見的愷他命、卡西酮類（俗稱喵喵）毒咖啡包外，尚有丁酸甲酯煙彈（俗稱合成大麻）、哈密瓜錠（硝甲西泮、俗稱一粒眠）、毒郵票（LSD含多種強烈迷幻藥成分）、特拉嗎竇（類鴉片中樞神經止痛藥）及第四級毒品西布曲明（常見非法添加於減重產品）等毒品種類。初估價值上億元。

警方啟動高規格維安，由督察、政風人員與相關單位派員會同監辦銷燬作業，由保安警察大隊隊員押運，經手過程均全程錄影備查，毒品送抵焚化爐後，隨即投入上千度高溫爐內；超高溫能徹底分解毒品化學分子結構，經過廢氣處理系統，不會造成環境污染或二次危害，徹底杜絕毒品再次流入市面可能。

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