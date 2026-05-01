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長照悲歌！84歲妹持刀殺死91歲姊 里長嘆：台灣老人的悲哀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市中西區84歲的葉姓婦人與91歲的胞姊同住公寓，疑因姊姊不堪長期病痛，數度表示想不開；葉姓妹妹昨天深夜持刀朝姊姊的右頸割下待姊姊氣絕打電話報案。當地里長說，兩姊妹感情還好，經濟也過得去，曾協助申請社福補助但未通過，姊姊個性獨立且內向不愛社交，里內日照中心很近也不願前往。

兩姊妹同住台南市中西區藥王里一棟公寓內，據藥王里邱彌文說，90多歲姊姊過去長期獨居，經濟條件尚可。約10 多年前因體力與腳力衰退，才搬至現址，後來妹妹來一起同住，開啟了「老老照顧」的生活模式。先前也不願意去安養中心，寧可姊妹住在一起相互照顧。

邱里長說，姊姊個性獨立且內向，極度不喜歡麻煩他人，也不愛社交。他去探望時姊姊也不太愛開門，會說「她沒什麼事」，不會隨便開門，聽到是他的聲音，還要問過妹妹同意才會開門，發生這起悲劇直嘆「台灣老人的悲哀」，台灣很多老人照顧老人的情形。

邱里長表示，姊妹感情尚可，但兩人皆已高齡，都是妹妹獨自承擔照顧 90多歲姊姊的責任，無論在體力或心理上都是極大的挑戰。且里內日照中心雖近，但長者因個性保守、不願與陌生人互動，導致外部資源無法有效進入。

邱里長說，妹妹有很大的勇氣，可能不忍心看到把姊姊這麼痛苦，聽到以後覺得很難過，現在妹妹還要受到法律制裁，希望檢察官能探討了解一下背後的原因。

邱里長說，有為姊妹報「獨居老人」，也會定期送物資，從他的父母親就認識，所以和他也很熟識，但社會科有報社會福利，但社會福利沒過，應該是有存款或不動產，因此排除在社會福利名單之外。

邱里長認為，缺乏強制力與主動引導，政府對於高齡長者進入日照或長照體系並無強制要求，完全仰賴長者意願或家屬體力支撐。若缺乏專業介入，一旦照顧者的體力崩潰，兩位長者的生活將同時陷入危機。

據了解，葉家姊妹終身未婚，兩人同住數十年、相依為命。姊姊因年邁加上今年3月間跌倒受傷後，生活起居更加仰賴妹妹照料，包含如廁、清潔等日常照護皆由妹妹一手包辦。

台南市政府中西區公所區長蔡佳甫說，據了解，姊姊因跌倒送醫後，醫院有通報長照資源，社會局社福中心當天就開案，但姊姊對長照或安置似乎有抗拒，昨晚傳出憾事後，因妹妹已被羈押，姊姊也要等司法相驗，目前了解姊妹兄長的子女有來協助處理，後續會視有需求提供必要協助。

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台南市中西區藥王里長邱彌文談兩老姊妹感到很難過。圖／讀者提供
台南市中西區藥王里長邱彌文談兩老姊妹感到很難過。圖／讀者提供

台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供
台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供

台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供
台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供

台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供
台南市傳出八旬妹妹殺死九旬姊姊的悲劇。圖／讀者提供

長照 生活 日照中心

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