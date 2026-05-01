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不堪長期照護 台南84歲妹持刀殺死91歲姊 有逃亡、滅證之虞遭裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南84歲葉姓婦人28日深夜涉刀殺死91歲姊姊，檢方認涉殺人罪重嫌重大向法院聲押，昨晚裁押獲准，台南地院指出，葉婦涉殺人罪，有逃亡之虞，且有滅證之舉，依法裁定羈押。

台南地院指出，葉婦經訊問後，坦承犯行，並有羈押聲請書所附證據資料佐證，涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大。同時，審酌殺人罪為重罪，畏罪逃避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由有逃亡之虞。

台南地院表示，依卷內事證，她有滅證之舉，如果交保在外，極有可能湮滅證據，有相當理由足認她有湮滅證據之虞。

台南地院參酌，葉婦本案犯行危害社會治安的程度，對被害人所生損害及其公共安全所生危險，認本案無從僅以具保等方式替代羈押，有羈押必要，應予羈押。

台南地院指出，葉婦涉殺人罪，有逃亡之虞，且有滅證之舉，依法裁定羈押。圖／本報資料照片
台南地院指出，葉婦涉殺人罪，有逃亡之虞，且有滅證之舉，依法裁定羈押。圖／本報資料照片

殺人 台南

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