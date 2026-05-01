嘉義男吸毒遭列管拒絕驗尿 與警僵持3小時反控執法過當

嘉義縣中埔鄉近日有民眾在臉書發文，質疑警方盤查過程長達3小時涉有疏失。嘉義縣警察局中埔分局今天澄清，陳男為警方列管「應受尿液採驗人」，日前無正當理由未到場受驗，員警依程序聲請檢察官核發鑑定許可書，相關作為符合法規，並無不當，將持續偵辦。

警方指出，中埔聯合所員警昨晚10時許巡邏行經中埔鄉中華路一帶時，發現1名男子在巷內形跡可疑，主動上前盤查，經查證身分後發現，陳男為警方列管「應受尿液採驗人」，且日前經合法通知，無正當理由未到場受驗，員警再次請陳男至派出所採驗尿液卻遭拒。

在場員警立即報請嘉義地方檢察署檢察官同意並即核發「鑑定許可書」執行尿液採驗工作，陳男完成採驗後，已於今天清晨2時許離開。警方表示，針對臉書貼文質疑盤查時間逾3小時，經核實確認員警盤查、查證身分、聲請令狀、採驗尿液等行為符合相關法令規定。

據了解，陳男尿液藥物快篩結果為陽性。警方表示，員警執法過程嚴謹且程序完備，並無民眾所述之執勤疏失情事，中埔警分局將持續支持基層同仁依法執法，以維護社會治安，同時呼籲民眾遇警察盤查時，應保持理性配合執行公務，切勿以不實言論誤導公眾。

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嘉義縣陳姓男子遭警方列管，日前無故缺席尿液受驗，警方報請檢察官核發鑑定許可書，執行尿液採驗工作。圖／警方提供