高雄違停露餡！毒駕男謊稱找叔叔 毒品殘渣空罐破功

嘉義賴姓男子到高雄收錢，因違規停車遇警方盤查，警方在他的背包找到1個空罐，內有K他命殘渣，驗出他涉嫌毒駕逮捕他，除開出毒駕罰單，並依違反毒品危害防制條及公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，昨天上午10時許，巡邏員警發現賴姓男子（23歲）將轎車停在高雄市前鎮區二聖一路與英明路口紅線上，上前請賴男下車，見賴男神情緊張，原懷疑是詐騙面交，深入查證，才在賴男的背包查獲有K他命殘渣的空罐。

賴男一再辯稱他沒吸食毒品，只是在車上和「叔叔」聊天，自己並沒做什麼，質疑警方為何一再要找他麻煩。經查，他口中的叔叔是借款人的父親，無詐騙疑慮，但是警方以唾液快篩試劑檢測，呈現三級毒品卡西酮陽性反應，賴男才坦承3天前曾施用毒品。

警詢後，警方依涉嫌違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌將全案移送法辦，另因他毒駕、無照駕駛、紅線違停，依違反道路交通管理處罰條例發罰單，共計最高得處18萬1200元罰鍰。

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賴姓男子昨天遇警盤查，因毒品殘渣空罐，令他毒駕露餡。記者林保光／翻攝