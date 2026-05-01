快訊

旭山動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁曾升他為上將「不知道變這麼多」

台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄違停露餡！毒駕男謊稱找叔叔 毒品殘渣空罐破功

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

嘉義賴姓男子到高雄收錢，因違規停車遇警方盤查，警方在他的背包找到1個空罐，內有K他命殘渣，驗出他涉嫌毒駕逮捕他，除開出毒駕罰單，並依違反毒品危害防制條及公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，昨天上午10時許，巡邏員警發現賴姓男子（23歲）將轎車停在高雄市前鎮區二聖一路與英明路口紅線上，上前請賴男下車，見賴男神情緊張，原懷疑是詐騙面交，深入查證，才在賴男的背包查獲有K他命殘渣的空罐。

賴男一再辯稱他沒吸食毒品，只是在車上和「叔叔」聊天，自己並沒做什麼，質疑警方為何一再要找他麻煩。經查，他口中的叔叔是借款人的父親，無詐騙疑慮，但是警方以唾液快篩試劑檢測，呈現三級毒品卡西酮陽性反應，賴男才坦承3天前曾施用毒品。

警詢後，警方依涉嫌違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌將全案移送法辦，另因他毒駕、無照駕駛、紅線違停，依違反道路交通管理處罰條例發罰單，共計最高得處18萬1200元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

賴姓男子昨天遇警盤查，因毒品殘渣空罐，令他毒駕露餡。記者林保光／翻攝
賴姓男子昨天遇警盤查，因毒品殘渣空罐，令他毒駕露餡。記者林保光／翻攝

賴姓男子（中）遇警盤查，因毒品殘渣空罐，令他毒駕露餡，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
賴姓男子（中）遇警盤查，因毒品殘渣空罐，令他毒駕露餡，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝

毒品 違停 毒駕

延伸閱讀

車上藏毒還傷警竟無罪！法官認定員警「違法搜索」在先

影／工人深夜毒駕衝撞汽車美容店 大言不慚喊「要賠！錢不是問題」

彰警查獲詐騙與毒品分裝 男穿內褲逃竄仍遭逮

報案竟被要求「脫到剩內衣」讓他拍照 高雄警偷拍6女又換臉成裸女遭訴

相關新聞

高雄違停露餡！毒駕男謊稱找叔叔 毒品殘渣空罐破功

嘉義賴姓男子到高雄收錢，因違規停車遇警方盤查，警方在他的背包找到1個空罐，內有K他命殘渣，驗出他涉嫌毒駕逮捕他，除開出毒駕罰單，並依違反毒品危害防制條及公共危險罪嫌移送法辦。

男網友自稱車禍目擊者…推論「女警自催油門撞遊覽車」 網全炸鍋

台南女警鄭詠心日前騎車遭戴姓女大生從後方追撞，隨後再遭遊覽車輾過不幸身亡，案件引發社會震驚。事後有網友自稱事發當下剛好經過現場，並發文提出「女警可能是緊張後自撞遊覽車」說法，瞬間掀起眾怒。

高鐵無線電被駭 警辦案歷程曝光 盤點案情3大疑點

林姓大學生涉嫌利用軟體定義無線電（SDR）技術，破解後燒錄台灣高鐵內部參數，發送最高等級的「緊急告警（GA）」訊號，造成清明連假期間有4班高鐵被迫停駛，延誤近1小時。鐵路警察局接獲高鐵公司報案，4月2

高鐵無線電遭盜接／立委：系統19年未換 7道驗證失效

高鐵爆出手持無線電遭大學生「盜接」啟動告警，操控三列營運列車及一列未載客的回送列車於行駛中臨時停車。立法委員李昆澤指出，高鐵無線電系統已建置十九年，設有七道驗證程序仍被盜接，質疑未落實密碼變更及系統更

高鐵無線電遭盜接／學者研判 高鐵資安恐有漏洞

高鐵行控中心無線電系統遭非法盜接，引發列車緊急停車事件。中央大學通訊工程學系特聘教授兼任系主任古孟霖說，從新聞訊息判斷，應非單純無線電干擾影響訊號的問題，而是與無線電系統資訊安全防護有關，駭客從後台入

高鐵無線電遭盜接／高鐵提告 釐清有無內鬼

台灣高鐵內部使用的無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急告警訊號，造成四部列車緊急煞停，經查發現是遭林姓大學生「盜接」。交通部長陳世凱表示，不管是內部的問題或外部的控制、竊取相關密碼等，都在釐清中；高

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。