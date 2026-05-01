聽新聞
0:00 / 0:00
男網友自稱車禍目擊者…推論「女警自催油門撞遊覽車」 網全炸鍋
台南女警鄭詠心日前騎車遭戴姓女大生從後方追撞，隨後再遭遊覽車輾過不幸身亡，案件引發社會震驚。事後有網友自稱事發當下剛好經過現場，並發文提出「女警可能是緊張後自撞遊覽車」說法，瞬間掀起眾怒。
該名網友在Threads發文表示，事故發生後自己剛好經過現場，指出警方到場時，遊覽車已超越雙黃線，兩名女子都倒在快車道上，且距離輾壓點仍有一段距離。他質疑，鄭詠心具有舞蹈背景、身高也不低，遭追撞後理應有反應時間，「除非真的是直接被捲進車輪下」。
該網友後續又留言補充，稱從畫面判斷，女大生是從左後方撞上女警，依照力學推論，受撞者應往右側倒下，不應出現在約5公尺外的雙黃線區，因此懷疑女警遭撞後，因一時緊張催油門往左偏移，才撞上遊覽車進入輪下。
不過這番說法隨即引發大量網友反彈，不少人痛批是在檢討受害者，「身高高於反應力？大家只看到一個撞了人，但卻只顧自己車子有無刮傷的冷血大學生，女警比較倒楣，剛好倒在遊覽車前」、「麻煩您看清楚，女警被撞後，雙手有在機車把手上嗎？有時間反應嗎？」、「版主八成是肇事者的親友吧」、「肇因就是女大生沒注意前方撞上女警，導致女警被遊覽車輾死，你的言論在護航什麼？」
此外，鄭詠心二哥則表示，到目前為止女大生本人都沒有親自致意、打電話或有什麼表示，都是透過爸爸，家屬覺得誠意不夠；對於肇事者後續的究責，比如說刑民事的責任，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。