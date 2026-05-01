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台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

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男網友自稱車禍目擊者…推論「女警自催油門撞遊覽車」 網全炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a><a href='/search/tagging/2/女警' rel='女警' data-rel='/2/214535' class='tag'><strong>女警</strong></a>鄭詠心4月28日休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝
台南女警鄭詠心4月28日休假出門，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡。記者袁志豪／翻攝

台南女警鄭詠心日前騎車遭戴姓女大生從後方追撞，隨後再遭遊覽車輾過不幸身亡，案件引發社會震驚。事後有網友自稱事發當下剛好經過現場，並發文提出「女警可能是緊張後自撞遊覽車」說法，瞬間掀起眾怒。

該名網友在Threads發文表示，事故發生後自己剛好經過現場，指出警方到場時，遊覽車已超越雙黃線，兩名女子都倒在快車道上，且距離輾壓點仍有一段距離。他質疑，鄭詠心具有舞蹈背景、身高也不低，遭追撞後理應有反應時間，「除非真的是直接被捲進車輪下」。

該網友後續又留言補充，稱從畫面判斷，女大生是從左後方撞上女警，依照力學推論，受撞者應往右側倒下，不應出現在約5公尺外的雙黃線區，因此懷疑女警遭撞後，因一時緊張催油門往左偏移，才撞上遊覽車進入輪下。

不過這番說法隨即引發大量網友反彈，不少人痛批是在檢討受害者，「身高高於反應力？大家只看到一個撞了人，但卻只顧自己車子有無刮傷的冷血大學生，女警比較倒楣，剛好倒在遊覽車前」、「麻煩您看清楚，女警被撞後，雙手有在機車把手上嗎？有時間反應嗎？」、「版主八成是肇事者的親友吧」、「肇因就是女大生沒注意前方撞上女警，導致女警被遊覽車輾死，你的言論在護航什麼？」

此外，鄭詠心二哥則表示，到目前為止女大生本人都沒有親自致意、打電話或有什麼表示，都是透過爸爸，家屬覺得誠意不夠；對於肇事者後續的究責，比如說刑民事的責任，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。

女警 遊覽車 車禍 台南

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