無線電遭盜接…立委：系統19年未換 7道驗證失效

高鐵爆出手持無線電遭大學生「盜接」啟動告警，操控三列營運列車及一列未載客的回送列車於行駛中臨時停車。立法委員李昆澤指出，高鐵無線電系統已建置十九年，設有七道驗證程序仍被盜接，質疑未落實密碼變更及系統更新作業。

李昆澤強調，過去破解公家機關無線電多是竊聽或干擾，很少發生控制的狀況，此次高鐵情況非常特殊，若能破解甚至控制是非常嚴重的事情，交通部須嚴肅面對此問題。李提醒，不僅是高鐵，包含台鐵或捷運等各軌道系統的無線電安全及使用狀況，交通部及鐵道局都要調查，確保軌道系統無線電安全，必要時更要做進一步的防堵。

據了解，高鐵無線電系統建置十九年，期間已更新系統並設置防範機制，此次被盜接的告警系統平時發送頻率頻繁且常見。

有關平時無線電告警系統運作機制，軌道安全人員在列車調度，若發現駕駛有視線死角或夜間施工、觀察到任何危及軌道運輸，就會發送告警，告警範圍內的列車接收訊息後，駕駛依規定須手動緊急停駛，同時行控中心也會接獲通知，並隨即派人巡軌檢查是否有異常，確認無異常才可恢復正常營運。

軌道安全人員發布告警須經過七道驗證程序，包含開機、解鎖、訊號發送等，解鎖後就能按下發送告警，類似解鎖手機，需經過輸入密碼、指紋或人臉辨識，此次事件應是解鎖程序被破解，致訊號遭盜接。