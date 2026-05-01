無線電遭盜接…學者研判 高鐵資安恐有漏洞

高鐵行控中心無線電系統遭非法盜接，引發列車緊急停車事件。中央大學通訊工程學系特聘教授兼任系主任古孟霖說，從新聞訊息判斷，應非單純無線電干擾影響訊號的問題，而是與無線電系統資訊安全防護有關，駭客從後台入侵關鍵的無線電系統，突破了驗證機制後，再從遠端控制無線電，高鐵應進一步檢視系統是否存有漏洞。

古孟霖表示，這類手法有一定難度，代表高鐵無線電的資安防護未盡完善，導致有心人士入侵破解。古強調，高鐵無線電遭盜接、通訊層遭受攻擊是重要課題，這些關鍵基礎設施可能面臨設備老舊，必須強化通訊安全設計，包括設置加密、多重驗證等機制，提升設備管理與防護能力。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，此類型案件非常少見，應進一步了解犯案者動機，屬個人行為或背後有集團所為？軌道運輸部分需全面檢視並強化風險預防，將「安全第一」列為最優先考量。

李克聰說，在案發初期，若無法即時掌握無線電遭介入的程度與技術細節，為確保行車安全、防範未知的通訊干擾，高鐵應採取最嚴謹的應變措施，暫時停駛有其必要性。

他認為，無線電盜接威脅難以預測，高鐵等單位必須全面審視可能的行車風險，通訊系統錯亂不只是被迫停駛，更應憂心是否會破壞其他攸關行車安全保障的機制與功能，應深入檢視無線電系統與其他安全系統的關聯性，嚴防盜接行為進一步侵入、破壞行車系統。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森說，高鐵此次發生的案件較為特殊，過去從未發生過，告警系統應有防堵機制，不應該輕易被盜接。黃柏森認為，高鐵要盡快調整並進一步思考防範措施，讓通訊系統維持在內網，不要讓這樣的情況再發生。除了高鐵公司應持續精進盤點檢討外，黃也點出台鐵、捷運等軌道公司也要思考進一步防堵。

黃柏森也建議，本案也需盤點是否還有其他關鍵基礎設施的漏洞，因應網路發達帶來愈來愈多新興犯罪干擾，及對國家安全的威脅，需謹慎處理。