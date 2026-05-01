無線電遭盜接…高鐵提告 釐清有無內鬼

台灣高鐵內部使用的無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急告警訊號，造成四部列車緊急煞停，經查發現是遭林姓大學生「盜接」。交通部長陳世凱表示，不管是內部的問題或外部的控制、竊取相關密碼等，都在釐清中；高鐵公司則是嚴厲譴責此行為，並提出告訴，追究行為人法律責任。

高鐵行控中心於四月五日晚間十一時廿三分，突然收到維修部門所屬某手持無線電，於台中路段發報告警，導致三部營運列車、一部未載客回送列車緊急煞停，造成台中路段列車平均延誤十二至廿分鐘。

鐵道局長楊正君表示，高鐵無線電系統雖然是二○○七年建置，但屬於鐵路專用的通訊系統相關設備與密碼驗證機制，高鐵都有定期處理，鐵道局將向高鐵了解，要求該更新就必須更新。

高鐵表示，系統有定期更新，強調啟動告警需經特別驗證程序，即使是高鐵內部人員，若非經專業訓練也無法啟動告警，嫌犯如何能夠破解，諸多疑點均待釐清。

高鐵表示，已於四月廿四日提出告訴，追究行為人法律責任，並表達最嚴厲譴責，同時呼籲檢警秉持毋枉毋縱立場，徹底清查幕後是否涉及團夥犯罪並追究到底，以維護高鐵旅客及社會大眾安全；若內部人員涉犯內外勾結，也不寬貸。