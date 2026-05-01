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無線電遭盜接…駭進高鐵 最怕有心人仿效

聯合報／ 記者廖炳棋翁至成／台北報導

林姓大學生涉盜接高鐵無線電訊號，導致列車急停，法律和國安責任引發社會關注。警方專案小組指出，國內的無線電族不少，一般來說只是興趣，不會有干擾介入行為，對公共安全沒有太大危害性；但若有心人學習大學生這樣侵入又干擾，確實有造成危害的可能。

專案小組說，林姓大學生的侵入技術，若以非常粗淺的概念解釋，就好像是過去拷貝鐵捲門的遙控器；大學生在網路購買「ＳＤＲ濾波器」後，一端連接無線電天線，另一端以ＵＳＢ線連接電腦，濾波器找出高鐵的無線電訊號，下載到電腦，再以電腦程式破譯出高鐵無線電代碼，大學生再將代碼燒錄到自己的無線電。

大學生的無線電等於拷貝了高鐵無線電，但因為高鐵的無線電訊號範圍僅在高鐵沿線，因此大學生跑到台中高鐵站，才能收聽高鐵無線電的內容。

由於無線電波必須透過基地台傳送，刑事局分析出當時大學生的無線電波訊號源，辨識出收發訊號源的基地台，警方調閱基地台附近的監視器畫面，最後鎖定大學生行蹤與身分。

專案小組指出，國內俗稱合法、領有執照的業餘無線電玩家為「火腿族」，未領取無線電操作執照的使用者則稱「香腸族」，這些族群過去會聽消防隊、救護車、警方無線電的交談內容，但只單純聆聽，少有聽說介入與干擾。因考量公安，現在的警察、消防、鐵路無線電都有加密措施；高鐵無線電也有加密與防禦技術，詎料被大學生破解。

因發出緊急訊號，高鐵列車緊急停下，凸顯高鐵加密防禦措施出現技術漏洞。專案小組指出，若有心仿效並意圖不軌，可能會有公共安全疑慮。

律師包盛顥指出，此案絕非兒戲，檢警移送法條包括鐵路法、公共危險罪，最重可處十年徒刑。林辯稱「放在口袋誤觸」，包盛顥認為「難脫罪」，刑法第一八四條規定過失行為仍可處二年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金。

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