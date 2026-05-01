國安警訊！高鐵無線電遭盜接停駛 涉案大學生10萬交保

台灣高鐵行控中心於今年清明連假期間，無線電系統遭大學生非法盜接，引發列車緊急停車事件。圖為高鐵員工，非新聞當事人。記者林澔一／攝影

林姓大學生涉嫌利用軟體定義無線電（ＳＤＲ）技術，破解後燒錄台灣高鐵內部參數，發送最高等級的「緊急告警（ＧＡ）」訊號，造成清明連假期間有四班高鐵被迫停駛，延誤近一小時。鐵路警察局接獲高鐵公司報案，上月持拘票拘提林，桃園地檢署命十萬元交保，鐵警昨晚再逮捕陳姓共犯，檢方複訊後命八萬元交保。

林姓大學生盜接高鐵行控中心無線電系統，檢警調查，關鍵參數來自林的高中學弟、廿一歲陳姓男子（左）。記者陳恩惠／攝影

鐵道是國家重要基礎設施，包括國家元首等重要人士都可能搭乘高鐵，高鐵防禦機制遭大學生破解，引發國安疑慮。廿三歲的林就讀中部某大學四年級，非資通訊相關科系，但愛好鑽研無線電等資通訊系統，陳是林的高中學弟（廿一歲），因提供關鍵的高鐵無線電參數，讓林得以「三等無線電執照」技術，侵入資通系統漏洞進行非法通訊。

高鐵行控中心上月五日晚間十一時廿三分突接獲來自台中站的Tetra無線電緊急訊號（ＧＡ），由於該訊號象徵發生立即性重大事故，行控中心隨即依程序啟動緊急應變，指示當時線上三班營運列車與一班回送列車採手動緊急煞車，導致延誤四十八分鐘。

行控中心事後欲聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話中發現對方不是高鐵人員、言詞矛盾，隨後更直接關機，清查設備發現所有無線電都保存在基地保管櫃內，持有者更在休假中，研判遭盜接，翌日凌晨二時報警。

台灣高鐵無線電日前遭人盜接，還發送「緊急訊號」影響列車行進，鐵路警察循線抓到涉案的林姓大學生，查扣相關無線電設備、電子裝置等。記者翁至成／翻攝

行控中心位於桃園，桃園地檢署得知後，由重大刑案專組檢察官鍾瀚逸指揮電偵大隊與鐵路警察局偵辦，專案小組透過基地台訊號軌跡，搭配台中高鐵站周邊監視器，鎖定租屋在台中沙鹿、廿三歲的林姓大學生涉案。

警方在林的住處搜出多達十一支專業無線電對講機、一台ＳＤＲ濾波器、電腦與兩部手機，設備之專業宛如小型移動電台，據調查，林先以濾波器分析高鐵訊號，再下載至電腦，破解參數後，再把代碼燒錄進自己的無線電。

警方發現，林是無線電愛好者，考領業餘無線電執照近三年，除高鐵外，還有新北市消防局、桃園機場捷運等頻道，警詢時起初他還不清楚自己犯了什麼罪，直到警方說明，才想起當天曾把無線電放口袋，疑似不小心誤觸才發送訊號。

林被依鐵路法、公共危險罪等移送，檢察官認為林的行為涉犯鐵路法「危害核心資通系統運作」、刑法「以他法致生公共運輸往來危險」及「干擾電腦設備」等罪；考量林的身分與證據保全狀況，認無羈押必要，命十萬元具保候傳。

檢方昨再發動拘提行動，在桃園拘提陳姓共犯。陳也是無線電玩家，明知無線電參數涉及重要鐵路機構的資通安全，仍隨意提供給林使用。