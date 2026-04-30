影／男大生盜接高鐵無線電釀3列車急煞 關鍵參數原來是「他」給的

台灣高鐵行控中心今年清明連假期間，無線電系統遭林姓男大三生非法盜接，釀3列車緊急停駛，桃園地檢署昨晚讓林男交保後，今繼續指揮鐵路警察局刑警大隊持續將涉嫌提供無線電參數、與林男高中同校、同為無線電玩家的陳姓男子拘提到案，複訊後諭令以8萬元交保，持續追查犯案動機。

檢警前天下午分頭前往林姓男大生位於桃園、台中住居處及工作室等3地同步搜索，並將林姓男大生拘提到案後，深入追查發現，林男之所以能夠輕易破解並侵入高鐵無線電通訊系統之主因，全因另一名高中同校、目前未就學的21歲陳姓友人提供關鍵的高鐵無線電參數，讓林生得以「三等無線電執照」技術，侵入資通系統漏洞進行非法通訊，透過數位鑑識與通訊紀錄比對，掌握陳男涉有重嫌。

檢察官鍾瀚逸今天繼續指揮鐵警發動拘提行動，在桃園將陳男拘提到案並偵訊，發現陳男家庭背景裡，並無成員在台灣高鐵公司任職，由於陳男也是無線電玩家，明知無線電參數涉及重要鐵路機構的資通安全，仍隨意提供予他人使用，致生公共運輸往來危險。

檢方複訊後，認為陳男涉嫌違反鐵路法第68條之3第1項無故入侵核心資通系統、干擾設備功能正常運作，以及刑法第184條以他法致生公共運輸往來危險、第360條妨害電腦使用等罪嫌，雖然犯罪嫌疑重大，但審酌現有證據及偵辦進度，認為尚無羈押必要，諭知新台幣8萬元具保候傳。

正準備重考大學的陳姓無線電玩家涉嫌提供高鐵的參數，讓林姓男大三生破解盜接高鐵的無線電系統，至於背後犯案原因仍待釐清。記者陳恩惠／攝影

目前準備重考的21歲陳男涉嫌提供高鐵參數給林姓高中學長，但檢警清查發現他的親友並無在高鐵任職，將繼續追查背後原因，陳男（後方）晚間8時50分在光頭律師的保釋下，步出地檢署。記者陳恩惠／攝影