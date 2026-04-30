聽新聞
0:00 / 0:00

盜接高鐵無線電害3列車急煞 桃檢逮1共犯、8萬元交保

中央社／ 桃園30日電

台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。桃園地檢署調查發現，高鐵無線電參數是由20歲陳男提供，今天晚間訊後以8萬元交保。

台灣高鐵行控中心4月5日晚間收到維修部門所屬某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，經查案情不單純，6日即向警方報案。

桃園地檢署13日接獲內政部警政署鐵路警察局刑事警察大隊通報後展開調查，發現還在就讀大學的23歲林姓男子涉有重嫌；據了解，林男在中部就讀大學，本身是無線電玩家，當天是以自己的無線電冒用高鐵無線電參數。

桃檢28日下午將林男拘提到案，並搜索、查扣相關無線電設備及電子裝置，昨天晚間訊後依涉犯鐵路法、刑法之以他法致生公共運輸往來危險等罪嫌重大，諭知10萬元交保。

桃檢今天晚間表示，經追查發現，林男的高鐵無線電參數是由20歲陳姓友人提供，稍早拘提陳男到案。

檢察官訊後認陳男涉犯鐵路法之對於重要鐵路機構設施或設備核心資通系統，無故利用電腦系統漏洞而入侵其電腦或相關設備，無故以其他電磁方式干擾其相關設備危害其功能正常運作；以及刑法之以他法致生公共運輸往來危險，無故以其他電磁方式干擾其相關設備等罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭知具保8萬元。

台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵無線電遭盜接案，涉案的台中無線電玩家、23歲林姓男大生以新台幣10萬元交保。圖／聯合報系資料照

桃園 警察 桃園地檢署 高鐵 內政部

延伸閱讀

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

高鐵無線電遭盜接 北捷：未被入侵或受影響、防制可能風險

也被男大生盜接？台鐵駁斥無線電遭駭 強調已韌體加密、變更密碼

高鐵無線電遭盜接…立委曝系統19年未換7道驗證無效 交通部出手了

相關新聞

國安警訊！高鐵無線電遭盜接停駛 涉案大學生10萬交保

林姓大學生涉嫌利用軟體定義無線電（ＳＤＲ）技術，破解後燒錄台灣高鐵內部參數，發送最高等級的「緊急告警（ＧＡ）」訊號，造成清明連假期間有四班高鐵被迫停駛，延誤近一小時。鐵路警察局接獲高鐵公司報案，上月持

高鐵無線電遭盜接／駭進干擾影響安全 最怕有心人仿效

林姓大學生涉盜接高鐵無線電訊號，導致列車急停，法律和國安責任引發社會關注。警方專案小組指出，國內的無線電族不少，一般來說只是興趣，不會有干擾介入行為，對公共安全沒有太大危害性；但若有心人學習大學生這樣

高鐵無線電遭盜接／立委：系統19年未換 7道驗證失效

高鐵爆出手持無線電遭大學生「盜接」啟動告警，操控三列營運列車及一列未載客的回送列車於行駛中臨時停車。立法委員李昆澤指出，高鐵無線電系統已建置十九年，設有七道驗證程序仍被盜接，質疑未落實密碼變更及系統更

高鐵無線電遭盜接／學者研判 高鐵資安恐有漏洞

高鐵行控中心無線電系統遭非法盜接，引發列車緊急停車事件。中央大學通訊工程學系特聘教授兼任系主任古孟霖說，從新聞訊息判斷，應非單純無線電干擾影響訊號的問題，而是與無線電系統資訊安全防護有關，駭客從後台入

高鐵無線電遭盜接／高鐵提告 釐清有無內鬼

台灣高鐵內部使用的無線電對講機，清明連假深夜時段發出緊急告警訊號，造成四部列車緊急煞停，經查發現是遭林姓大學生「盜接」。交通部長陳世凱表示，不管是內部的問題或外部的控制、竊取相關密碼等，都在釐清中；高

影／男大生盜接高鐵無線電釀3列車急煞 關鍵參數原來是「他」給的

台灣高鐵行控中心今年清明連假期間，無線電系統遭林姓男大三生非法盜接，釀3列車緊急停駛，桃園地檢署昨晚讓林男交保後，今繼續指揮鐵路警察局刑警大隊持續將涉嫌提供無線電參數、與林男高中同校、同為無線電玩家的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。