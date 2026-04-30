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影／工人深夜毒駕衝撞汽車美容店 大言不慚喊「要賠！錢不是問題」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1家連鎖汽車美容店今天凌晨早已打烊，卻有1輛小廂型車上門，但並非客人而是粗暴衝擊把門撞爛，警方趕抵發現52歲肇事駕駛精神恍惚，原來是毒駕，車上查獲喪屍煙毒，他還大言不慚：要賠！錢不是問題。

事故地點在新北大道二段台1線高架橋下方，監視器拍到凌晨0時52分左右，崔姓工人駕駛小型廂車沿新北大道往新莊方向直行，接近中興北街口時完全失控，以非常快的車速連續擦撞道路內側2支高架橋墩，再往右漂移迎面衝撞路旁店面，汽車美容店鐵捲門和肇事車車頭嚴重毀損。

警方獲報趕抵，發現崔男還在恍神，實施唾液快篩呈現毒品陽性反應，立即上銬逮捕，隨後在他車內找到依託咪酯煙彈5顆、煙油2瓶。員警與他談話問到：你把人家大門撞成這樣，難道不用賠嗎？崔男未加思索馬上回話：要賠！錢不是問題。

店家表示，鐵捲門撞壞、店內裝潢損毀、工具器材損壞等等，損失預估超過百萬元。崔男於警訊後被依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢署，並依交通違規開單舉發、查扣車輛、製作生理平衡觀測記錄表。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重區1家連鎖汽車美容店今天凌晨早已打烊，被1輛小廂型車撞爛大門，警方趕抵發現52歲肇事駕駛精神恍惚，原來是毒駕，車上查獲喪屍煙毒。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區1家連鎖汽車美容店今天凌晨早已打烊，被1輛小廂型車撞爛大門，警方趕抵發現52歲肇事駕駛精神恍惚，原來是毒駕，車上查獲喪屍煙毒。記者林昭彰／翻攝

52歲崔姓工人今天凌晨毒駕肇事衝撞新北市三重區1家連鎖汽車美容店，被警方上銬逮捕，他豪爽聲稱：要賠！錢不是問題。記者林昭彰／翻攝
52歲崔姓工人今天凌晨毒駕肇事衝撞新北市三重區1家連鎖汽車美容店，被警方上銬逮捕，他豪爽聲稱：要賠！錢不是問題。記者林昭彰／翻攝

毒品 三重

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