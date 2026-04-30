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名表商變運毒首腦 台美聯手破獲跨國運毒集團逮14人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局與美國聯合打擊毒品犯罪，破獲跨國運毒集團，並分別在去年、今年，陸續在美國洛杉磯舊金山，加拿大溫哥華，與台灣的基隆、雙北、桃園市、台中市、嘉義縣逮捕金主與集團成員14人，共查扣甲基安非他命超過50餘公斤，黑市價格超過7000萬元。

刑事局駐美西聯絡組接獲美國國土安全調查署（HSI）通報，美國海關及邊境保衛局（CBP），發現多起台灣人將甲基安非他命藏匿於託運行李箱中，從美國再運到澳洲案件，刑事局國際刑警科組成專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦。

台美查出，幕後主嫌是一名從事精品名表買賣的29歲程姓男子，他前年結識香港籍友人後，在對方牽線下與美加毒梟搭上線，隨後就在台灣找運毒車手；程嫌透過台中陳姓友人招攬車手，以每人5到10萬元報酬，兩人一組，以包吃包住方式飛到美國後，領取以人蔘粉、藍莓粉當偽裝的安非他命毒品包，藏放在行李箱後再搭機走私到澳洲。

美國洛杉磯警方在前年9月查獲台籍王男、張女夾帶安毒，不久舊金山警方同樣查獲兩名台籍男子要帶安毒出境到澳洲，類似手法層出不窮，美國執法單位與刑事局聯繫，雙方交換情資展開調查，去年8月，台灣警方先逮捕程嫌、陳嫌等6人，及部分被美方遣返回台的運毒車手，法務部也根據台美間的刑事司法互助協定，赴美將查扣安毒帶回台灣鑑定並以證物進入司法程序。

程嫌等7名主要涉案犯嫌，去年12月17日遭基隆地檢署起訴在案，查扣現金13萬餘元、泰達幣 70290枚（折合新台幣約225萬）、黃金80兩（折合市價約新台幣1520萬）、手機、筆電、存簿、大麻菸、依托咪酯煙彈等贓證物。檢警調查，程嫌還招募車手赴加拿大、阿根廷、韓國、泰國等地運輸毒品。專案小組在4月再次出擊，拘提阮姓男子等4名集團成員到案，全案移送基隆地檢署接續偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台美聯手破獲跨國運毒集團，查扣安毒、黃金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
台美聯手破獲跨國運毒集團，查扣安毒、黃金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

圖左至右：法務部國兩司檢察官王珮儒、基隆地檢主任檢察官黃聖、高檢署主任檢察官王金聰、基隆地檢檢察長陳佳秀、刑事局局長邱紹洲、美國國土安全調查署（HSI)主任調查官Brian Sherota、法務部檢察司主任檢察官陳照世、國際刑警科科長李昆達、國際刑警科隊長陳思翰。記者廖炳棋／翻攝
圖左至右：法務部國兩司檢察官王珮儒、基隆地檢主任檢察官黃聖、高檢署主任檢察官王金聰、基隆地檢檢察長陳佳秀、刑事局局長邱紹洲、美國國土安全調查署（HSI)主任調查官Brian Sherota、法務部檢察司主任檢察官陳照世、國際刑警科科長李昆達、國際刑警科隊長陳思翰。記者廖炳棋／翻攝

台灣司法人員赴美取證。記者廖炳棋／翻攝
台灣司法人員赴美取證。記者廖炳棋／翻攝

台美聯手破獲跨國運毒集團，查扣安毒、黃金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝
台美聯手破獲跨國運毒集團，查扣安毒、黃金等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

程姓主嫌被警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
程姓主嫌被警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝

安非他命 溫哥華 刑事局 洛杉磯 舊金山

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