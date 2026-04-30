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24歲宜蘭警去年執行蕭美琴勤務慘遭衝撞 歷經23次手術今順利出院

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

醫師示意圖。圖／AI生成
醫師示意圖。圖／AI生成

宜蘭一名24歲林姓警員去年12月支援副總統蕭美琴特勤，於執行交管時遭廂型車撞成重傷，當時送往台北榮總就醫。所幸在歷經23次手術、30次高壓氧治療，並配合高強度復健計畫，今天終於出院，復健路漫長，北榮將持續提供協助，希望他早日重回工作崗位。

林員去年12月5日上午10時到晚間8時執勤，負責宜蘭縣青雲路2段交管工作，於晚間6時24分於號誌燈箱控燈時，突遭廂型車偏移直接衝撞，導致林員遭衝撞後掉入水溝，右大腿開放性骨折、腹部有大面積開放傷口，送陽明交大附設醫院緊急治療，完成手術後，再安排後送台北榮民總醫院接續治療。

北榮院長陳威明表示，當時病人轉入院後，展開一段漫長而艱辛的醫療旅程，在加護病房中，醫療團隊日以繼夜守護他的生命，歷經23次手術、30次高壓氧治療，並配合高強度復健計畫。這一路上，動員了無數醫師、護理師、治療師與相關醫事人員，跨科別、跨團隊共同投入，只為守住一個珍貴的生命與一個家庭的希望。

陳威明說，經過近5個月的住院治療與復健努力，今天終於順利出院。未來復健之路還相當的長，北榮會繼續提供協助，希望他早日重回工作崗位。

陳威明表示，要向所有默默付出的同仁致上最深的感謝與敬意，運用專業、耐心與堅持，撐起了這段極其艱難的醫療歷程，也讓奇蹟一步一步成為可能。同時，也感謝在這段期間，來自社會各界的關心與鼓勵，這份溫暖，給了病人與家屬繼續前行的力量。

陳威明說，警察、消防、海巡等第一線同仁，日復一日守護國家的安全與社會的秩序；而北榮則在背後默默守護著他們的健康與生命，這是一種彼此支撐的力量，將持續努力，用專業與使命感，守護每一位守護國家的人。

宜蘭一名24歲林姓警員去年12月支援副總統蕭美琴特勤，於執行交管時遭廂型車撞成重傷，當時送往台北榮總就醫。所幸在歷經23次手術、30次高壓氧治療，並配合高強度復健計畫，今天終於出院。記者翁唯真／攝影
宜蘭一名24歲林姓警員去年12月支援副總統蕭美琴特勤，於執行交管時遭廂型車撞成重傷，當時送往台北榮總就醫。所幸在歷經23次手術、30次高壓氧治療，並配合高強度復健計畫，今天終於出院。記者翁唯真／攝影

蕭美琴 警察 車禍

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