柯文哲涉貪一審判17年 北檢今上訴：工作簿是補強證據

民眾黨前主席柯文哲被控在京華城容積率收賄、侵占政治獻金等案，台北地方法院今年3月依違背職務收賄、侵占政治獻金等，重判柯有期徒刑17年，褫奪公權6年。台北地檢署今針對柯文哲、沈慶京等6人犯罪事實及量刑提起上訴，黃景茂、應曉薇、端木正等3人量刑部分提起上訴。

北檢指出，對於柯文哲涉貪等案上訴範圍為，柯文哲、沈慶京、李文宗、李文娟、張志澄、吳順民之「犯罪事實及量刑」部分，均提起上訴；黃景茂、應曉薇、端木正「量刑」部分，均提起上訴；彭振聲、邵琇佩，均不上訴。

北檢指出，柯文哲、沈慶京涉貪汙圖利部分，原判決漏未認定被告柯文哲與沈慶京於111年2月間共同施壓證人林崇傑（時任北市產發局長）部分，致犯罪事實之論述及量刑之基礎未能完整，應予再行審酌。貪汙收賄部分，原判決就被告柯文哲遭訴收受沈慶京交付現金賄款1500萬元不另為無罪諭知，認事用法有所違誤。

北檢強調，工作簿性質上應屬「帳冊性質之文書」，而非單純供述證，且是柯文哲偵查中「不利於己之供述」的補強證據，柯文哲傳送訊息向證人黃珊珊表示「威京小沈已給過」的客觀對話紀錄，足資作為收受賄賂1500萬元的補強證據。

北院4月10日上網公開391頁判決書全文，其中，合議庭排除檢察官指控柯文哲硬碟中記錄的「小沈1500」是沈慶京行賄柯文哲1500萬元，無法認定錢是交給柯文哲，因被告自白不得作為有罪判決的唯一證據，「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」的記錄，仍需要有補強證據，才能證明為真實，即使柯向黃珊珊說「小沈已給過」，也可能是指210萬元，難以認定沈慶京確實已經另交付1500萬元，北檢所謂「1500萬較符合經驗法則」屬於推測。

北院認定，威京集團主席沈慶京透過人頭匯入民眾黨政治獻金專戶中210萬元是行賄柯文哲的前金，讓柯文哲違法指示台北市都委會，研議京華城獎勵容積案。北院認為，吳彩仙提領1600萬時間點是在2022年9月12日起至10月17日，與工作簿上記載「2022年11月」時間上有間隔，也無法證明這些款項是交給柯文哲，難以作為對柯、沈不利之判斷。檢察官提出的證據未達到讓一般人都沒有懷疑的程度，北院認為無從得出有罪心證，此部分不另為無罪諭知。