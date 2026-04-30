影／「妳永遠是我老婆」女警男友取消日本行 分局悼念文感動近10萬人

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，分局昨天在臉書粉絲專頁「安平警好讚」發文寫下「大家都難以接受，也哭紅了雙眼，妳留下的光，已化成星星，是守護更多家人的天使，妳的笑容 我們會永遠記得」，貼文迄今已湧入8.5萬網友按讚。

鄭女的警職龍姓男友難過在IG發出限時動態表示，「第一晚閉上眼後都是你被撞 身體往後彈飛的畫面你沒錯 你一點錯都沒有你也是跟著前面好好的停紅燈 你才在跟我分享你新做的指甲因為我們下週還要一起去日本玩 沒了都沒了 你是個連我受個大不了的傷都會緊張心疼到大哭的女生」。

他寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪 好氣 真的好氣 又好無能為力」；目前旅行社人員已接獲龍姓男友取消日本行的通知，不捨在社群媒體threads上留言安慰，也有網友合成龍與鄭女的婚紗照，希望能獻給他們。

昨天下午1時許，龍姓男友與鄭女一家人至台南市安南區安和路二段的案發現場招魂，龍擲筊時哭喊「你永遠是我的老婆、快點回來」，儀式完成後，由龍負責捧斗上車，將鄭女牌位送回台南市立殯儀館，今天包括鄭女父母與龍姓男友、龍的母親上午會統一在殯儀館接受媒體採訪說明。

第四分局昨天則在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入8.5萬網友按讚、2269則留言以及925次分享，內容寫下：

突然間少了一位熟悉的身影，那位總是帶著笑容、做事認真、熱心服務的防詐天使，詠心，離開我們了 舞蹈系畢業的妳，原本舞姿曼妙的在台上優雅的舞動；毅然選擇穿上警察制服，把青春與熱情投入警察工作 從警時間雖不長，但始終全力以赴，無論是查緝毒品、偵破竊案、反詐騙宣導，或是巡邏時協助獨居長者送醫，妳都不曾缺席 在同仁眼中，妳待人誠懇、工作認真；在民眾眼中，妳是一位願意多一份關心、多盡一份心力幫忙的波麗士 然而，一場突如其來的交通事故，卻讓這一切劃下句點，大家都難以接受，也哭紅了雙眼 妳留下的光，已化成星星，是守護更多家人的天使，更要提醒大家，交通安全從來不是一句口號，大家多一分留意，就少一分遺憾 詠心，辛苦了 謝謝妳，妳的笑容與身影，我們會一直「詠」記在「心」 #致敬女警鄭詠心 #平安回家 #願遺憾不再發生

民眾紛紛表示「雖然和妳只有在宣導場合見過，但看到新聞，心好痛，眼淚也忍不住掉下來」、「甜美的防詐天使，謝謝你，辛苦你了，一路好走」、「一路好走，家屬請節哀」、「辛苦了！防詐天使，願無罣礙」、「美麗的天使，妳可以卸下責任，在天堂自由的舞蹈，妳辛苦了」。

案件發生起因，路邊監視器拍下，前天清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，20歲戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。