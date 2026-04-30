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毒品糾紛凌虐命危！宜蘭男遭囚打10小時「橫紋肌溶解」丟包 2惡煞收押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭陳姓男子疑因毒品糾紛27日遭人拘禁在民宅，凌虐逾10小時，全身慘遭鈍器重擊，導致嚴重「橫紋肌溶解症」，兇嫌眼見陳男奄奄一息，竟冷血將其丟包在醫院急診室，陳男到院前已無呼吸心跳。檢警獲報後火速逮捕3嫌，其中簡、許兩男因手段兇殘且涉犯殺人未遂，29日深夜裁定收押禁見。

這起驚悚的凌虐案發生在27日，陳姓被害人因毒品利害關係，遭人強行帶至五結鄉一處隱密的民宅內，在長達10多個小時的拘禁過程中，嫌犯簡男（49歲）與許男（44歲）等人對陳男展開報復。

據了解，嫌犯手段兇殘，不僅對其拳打腳踢，更動用鈍器瘋狂重擊被害人四肢與軀幹。陳男在密閉空間內求救無門，肌肉組織遭毀滅性破壞，引發嚴重「橫紋肌溶解症」，陷入昏迷。

直到28日下午3點左右，嫌犯發現對陳男下手過重，致使陷入奄奄一息、呼吸微弱的狀態，因擔心鬧出人命後難以收拾，竟未採取急救措施，反而將體無完膚、心跳停止（OHCA）的陳男載往羅東博愛醫院，將其棄置於急診室門口後，隨即駕車逃逸。

醫護人員接手時驚見陳男全身瘀青，疑遭鈍器虐打，傷勢慘不忍睹，儘管醫療團隊立即施以電擊與CPR搶救，陳男目前仍處命危狀態，尚未脫離險境。

羅東警分局接獲醫院通報後，立即報請宜蘭地檢署檢察官黃正綱指揮偵辦。專案小組連夜調閱上百支監視器、清查通聯紀錄，迅速鎖定嫌犯藏匿處，並向法院聲請搜索票。

28日深夜，警方發動攻堅將許姓、簡姓等3名被告拘提到案，29日下午移送地檢署複訊後，檢察官認定其中一人犯罪嫌疑不足請回，但主嫌簡男與許男涉犯私行拘禁、殺人未遂等罪嫌重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞。

宜蘭地方法院29日深夜11點多召開羈押庭，認定兩人手段兇狠、惡行重大，裁定收押禁見，全案將持續追查是否還有其他共犯在逃。

宜蘭陳男疑因毒品糾紛遭人拘禁在民宅，凌虐逾10小時，全身慘遭鈍器重擊，導致嚴重「橫紋肌溶解症」，失去心跳呼吸，被丟包在醫院急診室。檢警獲報後逮捕2名嫌犯 ，涉犯私行拘禁、殺人未遂等罪嫌重大，29日深夜法院裁定收押禁見。本報資料照
宜蘭陳男疑因毒品糾紛遭人拘禁在民宅，凌虐逾10小時，全身慘遭鈍器重擊，導致嚴重「橫紋肌溶解症」，失去心跳呼吸，被丟包在醫院急診室。檢警獲報後逮捕2名嫌犯 ，涉犯私行拘禁、殺人未遂等罪嫌重大，29日深夜法院裁定收押禁見。本報資料照

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