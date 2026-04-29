澎湖北辰市場傳槍響「地面散落鋼珠」 民代批市公所管理失靈

澎湖馬公市北辰市場周邊今日傳出疑似鋼珠射擊事件，現場突然發生數聲「蹦」聲，附近攤商與民眾驚魂未定，地面也發現約6顆鋼珠鋼散落，未釀成人員傷亡。擬參選下屆縣議員的民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝在臉書發文指，「事發第一時間，該出現的公所主管卻完全不見人影」，批公所管理失靈令人憂心。

北辰市場大仁街與永安路交接口外，今天上午九點多突然發生巨響，現場隨即發現地面散落6至7顆鋼珠；有攤販表示，當時只以為是東西掉落，沒想到回頭竟看到有人下停車場時緊急煞車，疑似差點被鋼珠波及，低頭一看才發現滿地散落鋼珠，情況相當危險。莊國輝第一時間趕往現場，警方也已到場進行調查，但未看見公所主管。

莊國輝表示，他在早上10點28分致電公所機要秘書詢問情況，對方竟回「沒有接到消息」，但早在9點26分，攤販就已通知管理員，管理員也立即報警並向上回報，「照理說，市場管理所應立即啟動應變機制，主管更應第一時間到場了解、安撫攤商與民眾」，且市場管理所所長還因身兼調解委員會秘書，上午10點另有調解會議，導致現場幾乎呈現管理真空。

「這不只是一起危險事件，更暴露出公所管理體系的失靈與應變能力的不足。」莊國輝表示，除了希望警方儘速釐清真相、早日破案，也必須嚴正譴責，澎湖不應該出現如此危險的行為，危及民眾生命安全。

對此，馬公市公所在臉書發文回應，市場管理員今日上午接獲攤商反映後，第一時間報警處，並同步通知市場管理所所長，所長接獲通報後也向主任秘書回報，警方隨即到場進行勘查與蒐證；約於10時40分，秘書與主任秘書一同到場了解現場狀況，主任秘書並當場指示管理員全力配合警方調查，協助提供周邊監視器畫面及相關資料，整體處置並無延誤。

馬公市公所表示，經查，事發地點位於大仁街與永安路交接口，屬市場外道路空間，並非北辰市場管理所轄管範圍，相關治安案件依法由警察機關偵辦。市場管理所雖非主管單位，仍第一時間完成通報、報警及協助處理，確保現場秩序與攤商安全。

澎湖馬公市北辰市場周邊今日上午傳出疑似鋼珠射擊事件，現場突然發生數聲「蹦」聲，讓附近攤商與民眾驚魂未定，地面也發現約6顆鋼珠鋼散落。圖／翻攝自莊國輝臉書