嫌零用錢太少竟持刀殺死父母 蘆洲蔥油餅夫婦命案逆子殺人遭訴

新北市蘆洲區一名中年男子廖聰賢，今年1月17日僅為了嫌5000元零用錢太少，竟持開山刀殺害辛苦販賣蔥油餅維生的年邁雙親。新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴廖男，並依國民法官法將全案交由國民法官進行審理。

檢警調查，案發時36歲的廖男與67歲、75歲的父母，同住在蘆洲案發地的租屋處，平時以靠死者夫婦賣蔥油餅維持生計。據鄰居表示，案發當天曾聽見死者家中出現激烈爭吵聲，隔天廖父的表妹聯絡不上表哥，隔天直接前往家中找人，後來撥打電話聽到屋內傳出手機鈴聲卻無人接聽，察覺有異而報警。

檢警查出，廖男約於17日晚間9時許，因索討更多零用錢遭拒，竟持開山刀朝父母猛砍，造成廖父臉部和顱骨多處銳器傷、粉碎性骨折，導致大量出血、腦部裂傷出血而死；廖母則因臉部多處銳器傷併多處顱骨骨折、顏面骨刀傷骨折，導致大量出血及腦部裂傷出血而死。

廖男手刃雙親後，先騎乘機車到三重三合路，為規避警方追緝而棄車，轉搭計程車至新莊運動公園附近藏匿，晚間再藏身公園內一處工地過夜，隔天睡醒後繼續在附近遊晃。後因蘆洲警方已公布其照片，新莊警方巡邏時，發現正在路上閒晃的廖男，於是上前確認身分將其逮捕歸案。