為1500元及遊戲點數殺人 高雄男遭水果刀刺頸身亡

高雄市湖內區今天凌晨發生一起凶殺案，29歲劉姓男子疑因向34歲張姓男子討要1500元欠款及電子遊戲點數未果，雙方爆發激烈口角，劉男竟抽出水果刀刺向張男頸部，張男當場失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治，警方隨後將劉男逮捕，全案依殺人罪嫌偵辦。

據了解，事發在今天凌晨1時許湖內區中正路一段某巷弄民宅前，當時另一名34歲的徐姓男子，因接獲友人劉姓男子來電得知其準備向張男討債，擔憂雙方恐生肢體衝突，特地趕赴現場試圖居中協調。

不料劉男在現場時，因與張男談判不成，討要欠款不成，竟當場情緒失控，抽出預藏的水果刀朝張男攻擊，徐男見狀雖立刻衝上前制止，但張男仍不幸當場被刺中頸部，頸動脈重創，濺出鮮血倒臥血泊中。

救護人員在凌晨1時13分獲報趕抵現場，發現張男頸部有嚴重創傷，到院前就已經沒有了呼吸心跳，經救護人員緊急處置後，迅速送往台南市立醫院急救，無奈最終仍因傷重不治。

湖內警分局警力獲報抵達後，迅速拉起封鎖線保全現場，現場地面還遺留一把疑似作案用的水果刀，警方隨後於案發現場旁的巷弄內查獲涉嫌行凶的劉男，並將其當場壓制逮捕。

劉男落網後向警方供稱，是因為催討1500元債務以及「電子娛樂城」的遊戲點數，與張男發生口角，一時氣憤才會痛下殺手，警方目前已將劉男依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，詳細犯案動機仍待進一步釐清。