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影／蘆洲租賃車深夜擠滿5人看到警察心虛忽快忽慢 原來車上有槍有毒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈。警方擴大偵辦又到板橋查獲另1把改造手槍。

蘆洲警分局集賢派出所警員謝樟耀、張晉勳、劉柏廷、許頣佑，凌晨1時許執行擴大臨檢勤務時在復興路攔查可疑車輛，小型休旅車內擠了5名成人全被要求下車受檢。

員警在51歲陳姓駕駛的包包找到1把改造手槍，另於乘客48歲欒姓、42歲賴姓男子身上搜出1包安非他命1.69公克、2包依托咪酯粉末7.33公克、2顆依托咪酯煙彈11.4公克。5人全被上銬帶回派出所，乘客35歲巫姓、51歲呂姓女子採尿送驗。

經溯源清查毒品與槍枝來源，警方今天上午8時許循線再到板橋區查獲39歲林姓男子持有改造左輪手槍。2把槍枝將送鑑驗釐清是否具有殺傷力，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦。

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新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈，5人全被上銬帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈，5人全被上銬帶回派出所。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈。記者林昭彰／翻攝
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新北市蘆洲區今天凌晨有1輛租賃車行駛中發現警察尾隨便開始忽快忽慢，因形跡可疑被攔下盤查，車上3男2女共被查獲1把改造手槍及毒品安非他命、依托咪酯粉末與煙彈。警方擴大偵辦又到板橋查獲另1把改造左輪手槍。記者林昭彰／翻攝

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