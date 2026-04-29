網紅「小宇」遭警察上門逮人「硬控」近7小時 中警：確非查緝對象

網紅「小宇」控訴，昨天上午在台中住處遭警方持搜索票闖入抓人，疑似是毒品案件，還被要求驗尿，但後來發現抓錯人，已經被浪費了將近7小時，不僅延誤工作，也造成心理陰影。台中市警察局今天證實，該網紅的確不是查緝對象，會盡快調查辦案過程有無疏失。

小宇昨發文表示，28日上午10時許，台中的租屋處遭5名警察持搜索票闖入，他和女友在睡夢中被壓制在地，手機等隨身物品被扣；搜索票顯示是毒品案件，他也配合調查，卻發現警方僅依監視器畫面中犯嫌刺青位置與他相同，就持搜索票逮人。

小宇指出，之後被強行帶去派出所做筆錄，也配合驗尿，結果呈陰性，警方察覺抓錯人，卻仍未放人，下午4時許把他帶到地檢署訊問，終於確定抓錯人，下午5時許才讓他離開。整個過程將近7小時，不僅延誤當天所有工事，還造成他與女友無法彌補的陰影。

民進黨議員蔡耀頡、江肇國、何文海等人今天聯合質詢，蔡質疑怎麼會發生「抓錯人」的事情，偵查過程是否出了問題，竟然無法識別犯罪嫌疑人是誰？事發的第六分局不久前才因為民眾黨創黨主席柯文哲被噴辣椒水事件，導致分局長被拔官，如今發生更嚴重的誤抓人民，誰該負責？

第六分局副分局長兼代理分局長吳大勇表示，昨天搜索的對象的確是該網紅，經分局確認，該網紅並非查緝對象。

警察局長吳敬田說，整個辦案過程來龍去脈、有無疏失，他會責成督察室盡快調查，詳細的細節尚待釐清；目前第六分局由副分局長代理，他也會建議警政署盡快補上職缺。