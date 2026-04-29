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高雄驚傳命案 34歲男疑因打電動爆口角遭刺頸不治

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市湖內區驚傳昨天發生一起凶殺命案，3名男子疑因債務糾紛及遊玩電子遊戲時發生爭執，過程中衝突加劇，其中1名嫌犯竟持刀刺向34歲張姓男子的頸部，張男當場受到重創，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，警方已將嫌犯帶回釐清案發原因。

據了解，事發當下包含死者張姓男子在內共有3人在場，張男與凶嫌之間疑似有債務糾紛，因張男與嫌犯在交涉債務及打遊戲問題時爆發激烈口角，隨後事態失控，演變為持刀攻擊的流血衝突。

凶嫌因不滿張男態度，竟直接持利刃攻擊，雖然在場的另一名友人見狀，立即挺身勸阻並撥打110報警求援，無奈仍未能阻止憾事發生。

轄區警方獲報後迅速趕抵現場，當場將涉嫌行凶的男子逮捕帶回偵辦，目前警方已依涉殺人等罪嫌介入偵辦，但詳細衝突原因及過程，仍有待檢警釐清。

高雄市湖內警分局。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市湖內警分局。記者巫鴻瑋／攝影

高雄 債務

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