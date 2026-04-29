內線疑雲 力麗集團總裁郭銓慶遭約談

力麗集團總裁郭銓慶涉以親友帳戶買股套利案，力律師。記者邱德祥／攝影

力麗集團總裁、力麒建設公司前董事長郭銓慶被控藉力麒建設處分台北市松江路土地案、宏易創新國際公司私募股票案，以親友帳戶買股套利，涉內線交易；調查局昨兵分廿路搜索約談郭等六名被告，並以證人約談郭的妻子楊瓊茹、兒子郭濟綱，將郭銓慶與郭濟綱父子均移送台北地檢署複訊。

檢方命力麗子公司董事李靜綺、力麒建設時任副董事長洪能租各五十萬元交保，郭銓慶特助裴慧娟、宏易創新國際總經理林曼麗、林女丈夫沈振家各卅萬元交保，均限制出境出海；以證人約談郭的妻子楊瓊茹、兒子郭濟綱（力麒建設現任董事）及宏易創新國際董事長陳冠瑋。

郭銓慶曾被外界傳是民進黨新潮流大金主，在陳水扁政府時期，也曾捲入南港展覽館弊案，當初最高檢察署特偵組與台北地檢署查出他曾行賄扁嫂吳淑珍九千多萬，另外還曾幫扁家的贓款洗錢上億元到海外，後來轉為汙點證人，成為讓扁家人快速遭定罪的關鍵被告之一。

據調查，力麒建設二○二一年十月廿七日發布重訊，指將處分北市松江路一六二號地下二層、一六二之一號地下二層共二戶土地及建物，處分利益分別二億四二○○萬、四四○○萬元，郭銓慶在重訊公告前指示裴慧娟用親友帳戶買進股票，待消息公告再出脫賺取差。

宏易創新國際二○二四年九月廿日發布重訊，指董事會決議私募兩萬張股票，預計募集一億五二○○萬元，陳冠瑋找上郭銓慶，郭指示李靜綺為應募人，指示裴慧娟用自己及林曼麗等人帳戶買股，不法獲利兩百餘萬元。

此外，洪能租、李靜綺與沈振家皆因自己或親友為內部人，事先掌握內線消息，分別用帳戶跟單買股，共獲利數十萬元。調查局蒐證報檢察官李堯樺指揮偵辦，昨搜索裴慧娟電腦扣到EXECL檔，疑記載買賣股票資料與金額。