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酒駕撞死醫大生 二審仍判10年 父痛訴：應關52年 會上訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

苗栗縣吳姓洗車工<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，也向媒體控訴法院量刑過輕。圖／本報資料照
苗栗縣吳姓洗車工酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，也向媒體控訴法院量刑過輕。圖／本報資料照

洗車工吳姓男子酒駕撞死騎機車的高雄醫學大學陳姓男學生，一審依公共危險致死等罪判刑十年，案件上訴，台中高分院昨維持原判，指犯罪應報非以牙還牙，建議矯正機關對這類案件被告假釋案加強評估再犯風險。陳的父親說判太輕，兒子冤死，上訴到底。

據調查，廿四歲吳姓男子在台中市擔任洗車工，去年三月於ＫＴＶ飲酒後無照開車，闖紅燈撞死騎車返回租屋處的廿一歲陳姓醫大生，逃逸投案，酒測值每公升零點三七毫克。陳的父親請求以殺人罪重判，台中地方法院依公危致死、肇事逃逸罪判吳十年徒刑；案件上訴，陳父出庭說兒子少活五十二年，吳應被關五十二年。

二審認定，吳在一審有關符合自首條件、累犯加重其刑規定，國民法官法庭充分審酌，符合罪刑相當及比例原則，量刑無適用法條違誤，沒有逾越法律規定範圍、濫用裁量權限或理由欠備，駁回檢方與吳上訴。陳父哽咽說，極度惡劣致死行為，肇事者可能被假釋，酒駕致死一再發生，自私僥倖之徒持續傷害善良守法的人，就是判太輕無法警惕。

二審指出，吳的行為造成社會恐慌，對公共安全危害甚大，能深刻體會被害人家屬哀痛與煎熬，但法律「犯罪應報」非「以牙還牙、以命還命」，僅對被告行為責任量刑；建議矯正機關審核酒駕致死被告假釋案，能體悟社會高度嫌惡酒駕肇事，每人都可能成為受害者，要評估經服刑有接近一般人同理心，出獄再犯風險顯著降低，才宜認有悛悔。

高雄 台中市 酒駕

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