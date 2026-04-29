機警應對搶案 中國信託銀行員獲北市府表揚

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（中）赴中信銀行忠孝分行慰問，肯定同仁化解搶案危機。圖／中信金控提供

中國信託金控旗下中信銀行忠孝分行廿四日發生搶案，忠孝分行行員短時間化解危機，被肯定日常訓練嚴謹臨危不亂，昨獲台北市政府表揚，市長蔣萬安讚許行員機警應對，保護民眾人身財產安全，展現扎實訓練及高度專業能力。

中信金控獨立董事楊聲勇、中信育樂董事長陳國恩、中信銀行個人金融執行長楊淑惠、大股東中信慈善基金會董事長辜仲諒廿七日赴忠孝分行慰問。楊聲勇肯定第一線同仁恪盡職守，將人身安全放在最優先，以專業與責任感，攜手警方化解危機，在沒有人員及資產受損情況下，守住最重要的安全底線。

辜仲諒也感謝同仁勇敢及沉穩應對，以守護人身安全為第一位，他表示，中信之所以成為台灣金融業者的領先指標，就是因為所有同仁認同We are family的品牌精神，中信就像是相互支持的大家庭，以將心比心、待人如親的態度，落實企業文化，他感佩同仁無懼，讚許是值得學習的榜樣。

中信金控落實安全防護機制，與轄區警分局緊密配合，在發生搶案後隨即啟動關懷與支持機制，優先安撫客戶情緒，確認身心狀況及提供協助，兼顧隱私並安排安全離場；同仁化解危機後，主管透過親訪家庭等方式，協助同仁紓壓及穩定情緒，並以內部支援調度等方式，確保營運迅速恢復正常，將衝擊降至最低。