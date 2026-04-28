柬埔寨駕船接運毒品被逮 4中國漁民最重判刑無期

4名中國漁民從柬埔寨駕船出航，在泰國灣轉運498塊海洛因及399包大麻等大量毒品，行經東沙海域被海巡署緝獲送辦，台南地方法院今天分別判刑17年至無期徒刑，全案可上訴。

台南地院今天判決，孫姓男子共同運輸第一級毒品，處有期徒刑17年。李姓男子共同運輸第一級毒品，處無期徒刑，褫奪公權終身。侯姓男子共同運輸第一級毒品，處有期徒刑17年6月。吳姓男子共同運輸第一級毒品，處有期徒刑18年6月。

台南地院指出，這4名中國漁民受人僱請出海接運不詳貨物，由孫男擔任船長，去年9月3日駕駛柬埔寨籍「YAMA68」漁船，從柬埔寨西哈努克市某處碼頭出航，隔天中午航行至泰國灣指定海域和不詳船舶併靠，裝載498塊海洛因、399包大麻、15包硝甲西泮等大量毒品。

這艘滿載毒品的漁船13日下午5時許航行至東沙海域等待晚間和他船接運時，遭海巡署緝獲，押解至台南市安平商港清艙搜索，起出大量毒品後送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885