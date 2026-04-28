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麥當勞爆炸案楊季章拆彈殉職 刑事局悼念英雄

中央社／ 台北28日電

<a href='/search/tagging/2/麥當勞' rel='麥當勞' data-rel='/2/104709' class='tag'><strong>麥當勞</strong></a><a href='/search/tagging/2/爆炸' rel='爆炸' data-rel='/2/103730' class='tag'><strong>爆炸</strong></a>案迄今已34年，<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>今天發文悼念當年英勇殉職的防爆英雄楊季章，面對歹徒設置的水銀抗動裝置<a href='/search/tagging/2/炸彈' rel='炸彈' data-rel='/2/104339' class='tag'><strong>炸彈</strong></a>，他說「我值班，就我來吧」，壯烈犧牲守住民眾的生命安全。圖／聯合新聞網資料庫
麥當勞爆炸案迄今已34年，刑事局今天發文悼念當年英勇殉職的防爆英雄楊季章，面對歹徒設置的水銀抗動裝置炸彈，他說「我值班，就我來吧」，壯烈犧牲守住民眾的生命安全。圖／聯合新聞網資料庫

麥當勞爆炸案迄今已34年，刑事局今天發文悼念當年英勇殉職的防爆英雄楊季章，面對歹徒設置的水銀抗動裝置炸彈，他說「我值班，就我來吧」，壯烈犧牲守住民眾的生命安全。

刑事局今天在臉書粉專「CIB局長室」發文表示，4月28日是警界所有人都無法忘懷的日子，民國81年4月28日的心碎夜晚，麥當勞爆炸案發生後已經34個年頭，時至今天，大家都不曾忘記勇敢無私的防爆英雄楊季章。

刑事局表示，那一天面對未知與危險，楊季章選擇走向最前線，親身處理安裝在男廁天花板上方的「水銀抗動裝置炸彈」，他沒有猶豫，也毫無畏懼退卻，義無反顧堅持不換手，堅毅地說「我值班，就我來吧」。

因楊季章的壯烈犧牲，守住其他防爆人員與社會大眾的生命安全。刑事局表示，今日的台灣街道熙攘，人們在安全的環境中生活，這份得來不易的日常，背後有著無數如楊季章般默默付出的守護者。

「我們紀念他，不僅是因為他的壯烈，更是為了銘記他身為刑事警察人員的勇氣與奉獻。」刑事局於文末向永遠的英雄、分隊長楊季章致敬。

回顧案情，當年麥當勞遭恐嚇，歹徒聲稱已在北市民生店放置炸彈，若不立刻準備新台幣600萬元，恐將死傷無數；員工果然在店內男廁天花板上，發現寫著「勿動炸彈」的茶葉罐，麥當勞趕緊報警並疏散顧客。

警方確認罐中是「水銀抗動裝置炸彈」，24歲員警楊季章在拆除過程中，不幸引爆炸彈殉職；隔天永和店、林森北路店陸續發現炸彈，麥當勞宣布全台分店停止營業，並提供1200萬元懸賞金；同年5月16日，嫌犯陳希杰終於落網，坦承為籌措結婚基金犯案。

刑事局 麥當勞 爆炸 炸彈

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