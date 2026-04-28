宜蘭驚傳銀樓搶案 30歲男試戴金戒指竟搶走逃逸 警方火速逮人

宜蘭羅東鎮中正路一家銀樓今天傍晚驚傳發生金飾搶案，據了解，店家損失2錢9分金戒指，價值5萬多元，初判犯嫌為年30歲男性，騎乘摩托車往宜蘭方向逃逸，警方掌握特定對象，稍早已經在宜蘭市逮到吳嫌，帶回訊問。

據了解，嫌犯傍晚5時30分進入羅東中正路的一家銀樓佯裝挑選金飾。店家劉小姐表示，當時犯嫌到店裡看戒指，鎖定一款後拿給他看，經秤重後犯嫌就戴在手上，沒想到竟直接跑出去門外，騎車離去。

羅東分局獲報後立即到場，透過相關監視器畫面，鎖定犯嫌特徵，並通報縣內各分局攔截圍捕，案發半小時內，在宜蘭市中山路及宜興路口攔獲嫌犯，起出搶奪贓物金戒指1枚，價值約5萬6千元，後續將查明吳嫌犯案動機。