快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

范姜彥豐怒告粿粿、王子侵害配偶權 士林地院判賠100萬判決書將公開

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人范姜彥豐不滿前妻「粿粿」江瑋琳與棒棒堂成員「王子」邱勝翊過從甚密，甚至遠赴美國私會，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元，怒批兩人「親手破壞了我的家庭」，兩人宣判前願全額賠償並請求「判決書不公開」。士林地方法院今判江瑋琳、邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，關於被告請求不予公開判決書之聲請，法院表示遮隱當事人姓名後，會公開判決書。

回顧本案，范姜彥豐指控，粿粿在2025年4月與王子赴美返台後，兩人關係已逾越一般男女社交分際，透過律師向法院提交多項關鍵證物，包括兩人在海外的親密擁吻照，以及通訊軟體中以「殿下」稱呼的對話紀錄等，主張兩人行為已徹底破壞婚姻生活圓滿。

本月14日言詞辯論終結，粿粿與王子未出庭，委任律師高鳳英表示為避免爭議擴大與保護未成年子女，決定不再爭辯，對賠償金「全數認諾」，並向法官請求，依民事訴訟法相關規定，不公開判決書內容。

不過，范姜彥豐的律師黃宣瑀、蔡鈞如堅決反對，指被告兩人起初矢口否認有逾矩，直到發現證據確鑿，才轉以認諾方式「止血」，認為保護未成年子女只是藉口，是擔心判決書公開後遭輿論撻伐，應讓司法結果公開透明。

由於當事人今天未到庭聽判，士林地院今天未開庭宣判，只公告主文，下午4時判江瑋琳、邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，2025年12月12日起至清償日止，按周年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。

至於被告請求不予公開判決書之聲請，法院表示，依已內國法化之公民與政治權利國際公約第14條第1項規定，婚姻爭執訴訟事件，應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開；又依司法院114年12月10日院台廳司一字第1140024985號函，上開「婚姻爭執」，含侵害配偶權訴訟；故本件不予揭露當事人姓名。

「粿粿」（左）與范姜彥豐昔日的甜蜜已成往事。圖／摘自Instagram
「粿粿」（左）與范姜彥豐昔日的甜蜜已成往事。圖／摘自Instagram

「粿粿」（左）被爆婚內<a href='/search/tagging/2/出軌' rel='出軌' data-rel='/2/144840' class='tag'><strong>出軌</strong></a>「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權，士林地院今判決出爐。圖／摘自IG
「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權，士林地院今判決出爐。圖／摘自IG

邱勝翊 粿粿 配偶 婚外情 出軌

相關新聞

范姜彥豐怒告粿粿、王子侵害配偶權 士林地院判賠100萬判決書將公開

藝人范姜彥豐不滿前妻「粿粿」江瑋琳與棒棒堂成員「王子」邱勝翊過從甚密，甚至遠赴美國私會，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元，怒批兩人「親手破壞了我的家庭」，兩人宣判前願全額賠償並請求「判決書不公

載運700公斤、市價20億毒品企圖闖關 大陸4漁民最重判無期徒刑

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其3名大陸籍船員被訴，台南地

忠孝橋引道拆除涉弊？北檢貪汙他字案偵辦 廉政署約談關鍵證人

政治評論員李正皓在臉書質疑柯文哲在台北市長任內的「忠孝橋引道拆除工程案」涉弊，恐圖利拆除廠商「皇昌營造」金額破億元。台北地檢署日前分他字案偵辦，指揮廉政署調查中，上周傳喚證人到案釐清案情。

收20萬走私近1公斤泰國大麻花 2男運輸毒品罪起訴

家住桃園市觀音區、新北市三重區的2名陳姓及康姓男子，去年11月間與一名身分不詳的潘姓女子合作，以8到12萬不等的報酬，替對方收取自泰國寄來的24包、近1公斤重的大麻花入台，新北地檢署依違反毒品危害防制

影／高雄毒販客製劑量攬客 壯漢拒捕3警合力制伏

高雄市刑警大隊追查毒販販賣依托咪酯煙彈，查出甘姓男子在住處，「客製化」分裝不同劑量的依托咪酯煙彈，購毒者體型壯碩，在3名員警聯手圍捕才束手就擒，全案依違反毒品危害防治條例罪嫌移送法辦。

影／台南一家三口死亡案 檢警今上午相驗死因曝光

台南砍竹維生的59歲婦人與同住兒女3人，昨被發現陳屍左鎮二寮偏遠山區竹寮，家屬透露婦人背負卡債及病痛，一家三口生活困難，疑因此共赴黃泉，警方初步排除外力介入。台南地檢署檢察官今上午10時會同法醫相驗，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。