載運700公斤、市價20億毒品企圖闖關 大陸4漁民最重判無期徒刑

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其3名大陸籍船員被訴，台南地院今宣判，孫等4人犯共同運輸一級毒品罪，重判17年至無期徒刑不等徒刑。

台南地院下午宣判，孫姓船長，及吳、侯及李姓船員均犯共同運輸一級毒品罪，分別判刑17年、18年半、17年半及無期徒刑，至於查扣毒品銷燬。而4人當中唯一一名李姓船員辯稱無辜，還向法官請求無罪宣判，他則被判無期徒刑，褫奪公權終身。

孫等4人被依涉運輸第一、二、三級毒品等罪嫌起訴，經檢察官與海巡署查緝隊粗估，本案全數毒品市價約20億元，查獲一級毒品海洛因為近5年查獲數量之最，海洛因及大麻可供約250萬人次施用。

檢方起訴，孫等4人以每人人民幣10萬元代價，接受自稱「代理」指示出海接運違禁物品。孫於去年9月3日擔任船長，駕駛柬埔寨「YAMA68」漁船，搭載吳等3人，自柬埔寨西哈努克市出航，隔天中午12時許，航行至泰國灣處與不詳船舶併靠。

對方將袋裝第一級毒品海洛因498塊（合計淨重174餘公斤）、第二級毒品大麻399包（合計淨重393餘公斤）、第三級毒品硝甲西泮15包（合計淨重14餘公斤）、含有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品（2C-B）白色粉末17包（合計淨重15餘公斤）拋至漁船甲板上，吳等人再合力將毒品搬運至船艙藏放。

檢方表示，孫依指示於13日下午5時許，將漁船航行至我國東沙海域，等待晚間與其他船舶進行接運。然而，同日下午6時17分許，我國海巡船舶發現漁船形跡可疑，且試圖逃避登臨檢查，認該船涉有不法犯行，予以攔獲。

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