快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

忠孝橋引道拆除涉弊？北檢貪汙他字案偵辦 廉政署約談關鍵證人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

政治評論員李正皓在臉書質疑柯文哲在台北市長任內的「忠孝橋引道拆除工程案」涉弊，恐圖利拆除廠商「皇昌營造」金額破億元。台北地檢署日前分他字案偵辦，指揮廉政署調查中，上周傳喚證人到案釐清案情。

台北地檢署接獲檢舉，日前分他字案偵辦，目前鎖定皇昌營造偵辦中，上周指揮廉政署傳喚1名關鍵證人到案說明，詢後請回，未移送檢方複訊，全案是否與柯文哲相關尚待釐清。

李正皓臉書提及，柯文哲的下一案很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」；李正皓指出，他接獲陳情，忠孝橋引道拆除工程的施工工法與標案內容不符，市府可能圖利拆除廠商「皇昌營造」詐領工程款6000萬、7000萬元，案件涉貪污治罪條例及偽造文書罪嫌，由廉政署偵辦中。

民進黨籍台北市議員中正萬華擬參選人馬郁雯，今也在社群曝光證人的手寫陳情書。內容質疑，皇昌為何在施工前2天可以提出變更合約？為何可將「切割工法」變更為使用怪手擊破的破碎工法，得標金額2.4億元加上7千萬餘元工程款，費用共3.1億元大幅下降至3千萬元。

圍繞北門的忠孝橋引道拆除。圖／本報資料照片
圍繞北門的忠孝橋引道拆除。圖／本報資料照片

台北市忠孝橋引道拆除後，北市府打造北門廣場，讓民眾更能親近古蹟。圖／聯合報系資料照片
台北市忠孝橋引道拆除後，北市府打造北門廣場，讓民眾更能親近古蹟。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 北檢 李正皓

延伸閱讀

游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠救援 陳智菡：違背在野合作默契

假冒網紅詐騙上億元 主嫌揹6條通躲高雄汽旅落網

北基前董座鍾嘉村官司纏身怕股票斷頭 炒股「割韭菜」套現被起訴

分局長誤噴辣椒水拔官 中警局：柯文哲來電盼不調職

相關新聞

載運700公斤、市價20億毒品企圖闖關 大陸4漁民最重判無期徒刑

大陸籍孫姓船長去年9月3日駕駛柬埔寨籍漁船自泰國灣載運海洛因498塊、大麻399包等大批毒品逾700公斤，13日晚航行至我國東沙海域處，等待與其他船舶接運時遭海巡攔獲，孫及其3名大陸籍船員被訴，台南地

忠孝橋引道拆除涉弊？北檢貪汙他字案偵辦 廉政署約談關鍵證人

政治評論員李正皓在臉書質疑柯文哲在台北市長任內的「忠孝橋引道拆除工程案」涉弊，恐圖利拆除廠商「皇昌營造」金額破億元。台北地檢署日前分他字案偵辦，指揮廉政署調查中，上周傳喚證人到案釐清案情。

收20萬走私近1公斤泰國大麻花 2男運輸毒品罪起訴

家住桃園市觀音區、新北市三重區的2名陳姓及康姓男子，去年11月間與一名身分不詳的潘姓女子合作，以8到12萬不等的報酬，替對方收取自泰國寄來的24包、近1公斤重的大麻花入台，新北地檢署依違反毒品危害防制

影／高雄毒販客製劑量攬客 壯漢拒捕3警合力制伏

高雄市刑警大隊追查毒販販賣依托咪酯煙彈，查出甘姓男子在住處，「客製化」分裝不同劑量的依托咪酯煙彈，購毒者體型壯碩，在3名員警聯手圍捕才束手就擒，全案依違反毒品危害防治條例罪嫌移送法辦。

影／台南一家三口死亡案 檢警今上午相驗死因曝光

台南砍竹維生的59歲婦人與同住兒女3人，昨被發現陳屍左鎮二寮偏遠山區竹寮，家屬透露婦人背負卡債及病痛，一家三口生活困難，疑因此共赴黃泉，警方初步排除外力介入。台南地檢署檢察官今上午10時會同法醫相驗，

台中女毒犯不知遭通緝今開庭露餡 狂奔躲高分院女廁10警包圍就範

台中市洪姓女子今天因涉案件，前往台中高分院出庭，但洪女不知早在去年10月間，已因涉毒品案件，已被台中地院發布通緝，洪女經法警告知後，要求留在現場，但洪女心虛，拔腿狂奔，驚動台中高分院10名法警追緝，最

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。