忠孝橋引道拆除涉弊？北檢貪汙他字案偵辦 廉政署約談關鍵證人

政治評論員李正皓在臉書質疑柯文哲在台北市長任內的「忠孝橋引道拆除工程案」涉弊，恐圖利拆除廠商「皇昌營造」金額破億元。台北地檢署日前分他字案偵辦，指揮廉政署調查中，上周傳喚證人到案釐清案情。

台北地檢署接獲檢舉，日前分他字案偵辦，目前鎖定皇昌營造偵辦中，上周指揮廉政署傳喚1名關鍵證人到案說明，詢後請回，未移送檢方複訊，全案是否與柯文哲相關尚待釐清。

李正皓臉書提及，柯文哲的下一案很可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」；李正皓指出，他接獲陳情，忠孝橋引道拆除工程的施工工法與標案內容不符，市府可能圖利拆除廠商「皇昌營造」詐領工程款6000萬、7000萬元，案件涉貪污治罪條例及偽造文書罪嫌，由廉政署偵辦中。

民進黨籍台北市議員中正萬華擬參選人馬郁雯，今也在社群曝光證人的手寫陳情書。內容質疑，皇昌為何在施工前2天可以提出變更合約？為何可將「切割工法」變更為使用怪手擊破的破碎工法，得標金額2.4億元加上7千萬餘元工程款，費用共3.1億元大幅下降至3千萬元。

圍繞北門的忠孝橋引道拆除。圖／本報資料照片