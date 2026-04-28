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收20萬走私近1公斤泰國大麻花 2男運輸毒品罪起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

家住桃園市觀音區、新北市三重區的2名陳姓及康姓男子，去年11月間與一名身分不詳的潘姓女子合作，以8到12萬不等的報酬，替對方收取自泰國寄來的24包、近1公斤重的大麻花入台，新北地檢署依違反毒品危害防制條例運輸二級毒品罪起訴2男。

起訴指出，當時陳、康2人與對方議定，將總重992.35公克的大麻花，分成24包夾藏、分裝在國際郵包內，自泰國曼谷寄送到康男位於新北市中和區的戶籍地址。

郵包抵台後，關務人員去年11月15日檢查發現有異，於是報請檢調偵辦，將郵包內大麻花取出後放置替代物，再會同郵務人員將郵包寄送到原定的中和某郵局，待同年月26日晚間7時許，康男出面領取郵包時，當場逮捕查獲，再循線逮捕事先與康男聯繫取毒的陳男。

康男現身領取毒郵包前，幾乎可說身無分文，連領取國際郵包需要現場支付的稅金都湊不出來，只好向陳男求助，陳男於是透過不知情的友人，存款2000元到康男不知情女友的銀行帳戶，康男才得以順利領取郵包，而這段金流也成為後來陳男循線被捕的鐵證之一。

陳姓和康姓男子去年11月，以8到12萬不等的報酬，替泰方身分不明人士收取24包、近1公斤重的大麻花國際郵包入台，遭新北地檢署依運輸二級毒品罪起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片。
陳姓和康姓男子去年11月，以8到12萬不等的報酬，替泰方身分不明人士收取24包、近1公斤重的大麻花國際郵包入台，遭新北地檢署依運輸二級毒品罪起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片。

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