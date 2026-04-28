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影／高雄毒販客製劑量攬客 壯漢拒捕3警合力制伏

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊追查毒販販賣依托咪酯煙彈，查出甘姓男子在住處，「客製化」分裝不同劑量的依托咪酯煙彈，購毒者體型壯碩，在3名員警聯手圍捕才束手就擒，全案依違反毒品危害防治條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑大偵一隊舉辦報有人分裝依托咪酯煙彈販賣不不特定人，隨即展開追查，鎖定36歲甘姓男子涉嫌重大，並報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

警方調查發現，甘姓男子以住家作為掩護據點，專門針對吸毒者需求，客製化分裝不同劑量的依托咪酯菸彈販售，以此方式吸引穩定客源。

3月31日，警方見時機成熟，在高雄市仁武區埋伏查緝，發現甘男與22歲王姓男子正涉嫌交易毒品，員警上前查捕，王男身高近185公分、體型壯碩，壓制不易，3名員警合力制伏，才將2人上銬逮捕。

警方搜索甘姓男子住處，查扣依托咪酯2瓶、毒品咖啡包106包、現金221萬餘元，以及點鈔機、電子磅秤、菸彈殼、漏斗等分裝工具，警詢後依違反毒品危害防治條例，將全案移送法辦，並持續溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方查緝毒品交易，3警合力圍捕涉嫌購毒的壯漢。圖／讀者提供
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高雄市 陳俊宏 毒品

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