聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄毒販客製劑量攬客 壯漢拒捕3警合力制伏
高雄市刑警大隊追查毒販販賣依托咪酯煙彈，查出甘姓男子在住處，「客製化」分裝不同劑量的依托咪酯煙彈，購毒者體型壯碩，在3名員警聯手圍捕才束手就擒，全案依違反毒品危害防治條例罪嫌移送法辦。
高雄市刑大偵一隊舉辦報有人分裝依托咪酯煙彈販賣不不特定人，隨即展開追查，鎖定36歲甘姓男子涉嫌重大，並報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦。
警方調查發現，甘姓男子以住家作為掩護據點，專門針對吸毒者需求，客製化分裝不同劑量的依托咪酯菸彈販售，以此方式吸引穩定客源。
3月31日，警方見時機成熟，在高雄市仁武區埋伏查緝，發現甘男與22歲王姓男子正涉嫌交易毒品，員警上前查捕，王男身高近185公分、體型壯碩，壓制不易，3名員警合力制伏，才將2人上銬逮捕。
警方搜索甘姓男子住處，查扣依托咪酯2瓶、毒品咖啡包106包、現金221萬餘元，以及點鈔機、電子磅秤、菸彈殼、漏斗等分裝工具，警詢後依違反毒品危害防治條例，將全案移送法辦，並持續溯源追查毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。