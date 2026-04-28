影／高雄毒販客製劑量攬客 壯漢拒捕3警合力制伏

台南砍竹維生的59歲婦人與同住兒女3人，昨被發現陳屍左鎮二寮偏遠山區竹寮，家屬透露婦人背負卡債及病痛，一家三口生活困難，疑因此共赴黃泉，警方初步排除外力介入。台南地檢署檢察官今上午10時會同法醫相驗，

2026-04-28 11:49