影／台南一家三口死亡案 檢警今上午相驗死因曝光

台南砍竹維生的59歲婦人與同住兒女3人，昨被發現陳屍左鎮二寮偏遠山區竹寮，家屬透露婦人背負卡債及病痛，一家三口生活困難，疑因此共赴黃泉，警方初步排除外力介入。台南地檢署檢察官今上午10時會同法醫相驗，檢方指出，3人死亡原因為中毒性休克。

死者59歲婦人的二女兒今天在台南市立殯儀館拒絕受訪，並情緒激動表示，希望媒體不要再報導了。面對母親及手足共赴黃泉，二女兒哀慟欲絕。

檢方今上午會同法醫及警方在台南市立殯儀館相驗，在聽取警方報告及家屬意見後，會同法醫相驗。檢方指出，3人死亡原因均為農藥致中毒性休克。

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檢察官（中）上午聽取警方報告後，會同法醫進行相驗。記者袁志豪／攝影

台南檢警今上午會同法醫相驗，死者59歲婦人的二女兒今天至台南市立殯儀館，哀慟欲絕。記者袁志豪／攝影