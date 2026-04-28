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台中女毒犯不知遭通緝今開庭露餡 狂奔躲高分院女廁10警包圍就範

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓女子今天因涉案件，前往台中高分院出庭，但洪女不知早在去年10月間，已因涉毒品案件，已被台中地院發布通緝，洪女經法警告知後，要求留在現場，但洪女心虛，拔腿狂奔，驚動台中高分院10名法警追緝，最後洪女躲進女廁後，自知插翅難逃，配合第三警分局帶回詢問後，解送法院歸案。

據查，此案是法警在洪女（47歲）今天上午10時許前往台中高分院開庭時，被法警發現，洪女已在去年10月底時，因涉及毒品案件，已被台中地院發布通緝，因此趕緊聯絡轄區派出所到場處置，未料洪女一聽到被通緝身分後，嚇得拔腿狂奔，從法院二樓跑向台中高等行政法院的一樓女廁。

因今年初台中地院發生被告在院內對律師呼巴掌的情事，已建立相關應變機制，台中高分院出動10名法警包圍在女廁外，洪女經道德勸說後，最後配合警方，帶回派出所詢問，依法解送歸案。

台中市洪姓女子不知自己遭通緝，今早前往台中高分院開庭，得知遭通緝後，在院內狂奔，多名法警到場處置。記者陳宏睿／攝影
台中市洪姓女子不知自己遭通緝，今早前往台中高分院開庭，得知遭通緝後，在院內狂奔，多名法警到場處置。記者陳宏睿／攝影

毒品 台中 通緝

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