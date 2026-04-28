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畏罪企圖偷渡中國 男子金門海域遭海巡科技監控攔截

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

海巡署金馬澎分署第十二巡防區運用科技監偵設備再度建功，於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍涉詐欺案件男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。

海巡署表示，4月26日22時50分透過科技偵蒐設備監控海面動態，發現貴山海域疑似有不明人士泅泳，隨即指揮第九岸巡隊第三機動巡邏站及第九海巡隊PP-3585艇，啟動岸海聯合搜查。至4月27日0時5分，巡防艇於貴山西北方0.8浬（禁止水域線內0.6浬）查獲1名本國籍男性，當場逮捕並帶返調查，全案報請金門地檢署偵辦。

金馬澎分署指出，該名盧姓男子於4月15日因案遭限制出海，仍企圖利用浮潛設備自岸際泅泳出境，其行蹤全程遭海巡科技監控設備鎖定，第一時間即被成功攔截。

金門地檢署表示，該署於27日上午9時許接獲通報，查明盧男涉嫌以手持式推進器企圖自烈嶼貴山海域偷渡至中國。經查，盧男因涉詐欺案件，經福建金門地方法院判處有期徒刑7年6月，目前上訴二審審理中，另曾因違反個人資料保護法案件判刑確定，原訂於4月28日到案執行，疑因畏罪企圖偷渡逃避審判與執行。

檢方指出，接獲海巡通報後，立即由執行科檢察官依刑事訴訟法第469條第2項核發拘票，交由海巡署艦隊分署第九海巡隊拘提到案，訊問後已發監執行。

金馬澎分署強調，金門海域與中國距離近、執法縱深有限，一旦出現可疑目標即須迅速反應，未來將持續強化科技監偵設備與岸海聯合查緝能量，確保國境安全，並呼籲民眾如有相關情資可撥打118專線通報。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。圖／海巡署金馬澎分署提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署金馬澎分署第十二巡防區於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。圖／海巡署金馬澎分署提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署金馬澎分署第十二巡防區於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。圖／海巡署金馬澎分署提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區於金門烈嶼貴山海域查獲一名本國籍男子企圖泅泳偷渡中國，海巡人員即時攔截逮捕，並移送法辦。圖／海巡署金馬澎分署提供

金門 偷渡 海巡署

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