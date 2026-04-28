桃園男遭攔檢心虛丟包 蘆竹警鷹眼揪出喪屍煙彈

桃園一名34歲男子昨天搭友人機車行經蘆竹區光明路二段時，因形跡可疑遭警攔查，男子接受盤查時神情緊張，竟趁隙將身上一盒不明物品往路邊丟棄企圖滅證，仍被眼尖員警識破，當場查獲新興毒品「依託咪酯」煙彈及加熱煙桿，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警分局南竹派出所員警昨天執行巡邏勤務，行經光明路二段時發現該名男子搭乘友人騎乘的機車神情有異，上前攔查時察覺對方神情極度緊張、舉止閃躲，隨即發現男子趁員警查驗證件之際，將一盒不明物品往路邊丟棄。員警立即制止並在附近街道搜尋，果然查獲遭丟棄的喪屍煙彈及加熱煙桿，經現場初步檢驗呈現陽性反應，當場將該男逮捕帶回派出所詢問。

依託咪酯原為合法管制的麻醉藥品，常用於醫療麻醉誘導，因取得管道流入黑市後，遭不法分子加工製成電子煙彈型態販售，外觀與一般電子煙幾無差異，往往讓警方查緝時難以第一時間辨識，也增加青少年誤觸的風險。

蘆竹警分局指出，新興毒品「依託咪酯」俗稱喪屍煙彈，吸食後會導致意識不清、身體不受控抽搐，若於騎乘機車或行走時發作，將對用路人及周遭民眾安全構成嚴重威脅。警方將持續強化巡邏及查緝力道，杜絕毒品流入街頭，呼籲民眾切勿以身試法。

桃園一名男子昨搭友人機車行經蘆竹區光明路段時遭警攔檢，男子趁隙將喪屍菸彈及加熱菸桿丟棄在路邊，當場被眼尖的警員識破。圖／蘆竹警分局提供