影／2越籍男違規停車遇警攔查 1人通緝1人藏毒都被逮

2名越籍男子昨深夜開車違規停在新北市新店區超商前路邊紅線上，新店警方上前盤查，查出 1人遭通緝，另1人涉藏有毒品都被逮。警詢後今依毒品罪嫌送辦，通緝犯則依法解送歸案。

新北市新店警方昨巡邏在新店區中央路上，發現1輛汽車違規停在 超商前路邊紅線上，員警上前盤查，發現31歲駕駛和同車35歲乘客2人均為越南籍男子，乘客經查驗身分，竟是遭桃園地院、桃園地檢、雲林地檢發布擄人勒贖、公共危險等3案通緝犯。

警方不敢大意，附帶搜索車內發現駕駛所涉嫌持有的安非他命3包，重26.15公克、甲基卡西酮4包，重8.41公克，警方依法當場逮捕2人帶返派出所，警詢後今依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，通緝男則依法解送歸案。

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