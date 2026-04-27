押了！疑毒品交易釀槍擊 台中地院旁開轟槍手今晚羈押禁見

台中市林姓男子昨天在休旅車內，遭張姓男子持改造手槍射擊腰腹部，林一度插管急救，撿回一命，張男犯後三小時落網，張預帶槍支到場，不排除「黑吃黑」的可能性，全案今依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署後，檢察官認逃亡、湮滅證據之虞，今天傍晚向台中地院聲請羈押禁見，法院今晚9時裁定羈押禁見。

台中地檢署指出，張男今天下午移送地檢署由檢察官訊問，檢察官綜合被告供述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書、扣案槍彈等相關證據資料，認張男涉犯殺人未遂、槍砲等罪，且殺人未遂罪為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且有事實足認其有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實行殺人或傷害等犯罪之虞，有羈押之原因及必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見，法院今晚9時許裁准。

林姓男子（27歲）昨天2時許，駕駛休旅車行經西區府後街時，張姓男子（46歲）上車，二人疑因毒品衍生嫌隙，張男在休旅車後座，持隨身攜帶的改造手槍，朝林男腰腹部開一槍，林男中槍後車輛失控，撞擊路邊車輛後，林下車跑向休旅車旁的咖啡店求助，張男則離車逃逸。

救護車到場時，林男倒臥在咖啡店騎樓地面，意識清楚，腰腹部有一處貫穿的槍傷傷口，送醫急救，一度插管，今天已脫離險境，病況轉穩，警方將視林男恢復狀況，展開詢問，釐清案發經過。

此案由台中地檢署檢察官陳東泰進駐分局指揮，昨天傍晚5時許，張男即在住處落網，查扣改造手槍一把。

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台中市張姓男子昨天在林男的休旅車內，持改造手槍射擊林男腰腹，今天被警方依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署。記者陳宏睿／攝影