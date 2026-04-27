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抓到了！男拒檢翻牆竄入新北議會逃逸「一路未遭阻攔」 身分是失聯移工

中央社／ 新北27日電

圖為<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市議會外觀。圖／聯合報系資料照 陳正興
圖為新北市議會外觀。圖／聯合報系資料照 陳正興

新北市員警今天上午11時許巡邏時，欲盤查形跡可疑男子，但男子卻翻牆竄入新北市議會園區後逃逸，警方雖循線逮人並確認為越南籍失聯移工，但議場安全也引外界關切。

據了解，新北市政府警察局海山分局文聖派出所員警在文化路二段，鄰近市議會巷子內見男子形跡可疑，當警欲上前盤查時，此男子拒檢逃逸。

經調閱監視畫面，這男子翻牆竄入市議會，一路上並未遭到任何阻攔，從車道跑進地下停車場，再從停車場進入議會園區內，隨後攀爬上圍籬旁的樹後往一旁的藝文中心停車場方向逃逸。

警方表示，追查過程中無人員受傷或財物損失，經擴大調閱監視器影像，下午3時許在莊敬路將這名男子逮捕，經查證身分為越南籍失聯移工，後續依法移送移民署新北市專勤隊處理。

市議會表示，目前正進行定期會期，議場內除有議會駐衛警外，也有警方派員協助維持秩序。因此，男子逃逸過程並未進入議場內。

民進黨議員山田摩衣認為此事凸顯議場安全維護問題。她表示，這名男子從停車場搭議會電梯上來，就到了各審查會的會議室及議員辦公處，警局應好好了解狀況，解決問題，才能保障大家安全。

移民署 議員 失聯移工 新北

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