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板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

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板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區永豐街1棟公寓驚傳腐屍。住戶報案公寓傳出屍臭味，警方到場發現大門深鎖，會同里長找鎖匠開鎖後發現屋內1名43歲林男全身發黑腐爛死亡多時，其失智母呆坐客廳，立即將婦人送醫，警方初步勘驗無外力介入，死因待相驗釐清。

海山警分局今天下午2時許接獲報案，板橋區永豐街1棟公寓有住戶聞到屍臭味，警員趕抵現場後經詢問鄰居，得知該屋是一對母子居住，但高齡母患有失智症，與老婦同住的兒子多日未進出，按電鈴也沒人回應。

警方立即會同里長找鎖匠到場開鎖，一開門就散發出濃厚屍臭味，經搜尋發現43歲林男陳屍房內，全身已發黑腐爛死亡多時，其失智的母親則呆坐在客廳，警員立即通報救護車將婦人送往亞東醫院治療。

警方隨即拉起封鎖線採證，初判現場並無外力介入，警方將報請檢察官相驗釐清林男確切死因。

警方趕抵現場拉起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝
警方趕抵現場拉起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝

失智症 公寓 板橋

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