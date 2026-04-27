台中休旅車男駕駛中槍…插管急救撿回一命 中檢聲押禁見涉案凶手

台中市林姓男子昨天在休旅車內，遭張姓男子持改造手槍射擊腰腹部，林一度插管急救，撿回一命，張男犯後三小時落網，張預帶槍支到場，不排除「黑吃黑」的可能性，全案今依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署後，檢察官認逃亡、湮滅證據之虞，今天傍晚向台中地院聲請羈押禁見，法院尚未裁定。

台中地檢署表示，昨天獲報西區府後街在下午2時36分許發生槍擊案件，即指派檢察官陳東泰進駐第一警分局組成專案小組指揮偵辦，密集過濾監視錄影畫面，展開地毯式追緝。

經檢警專案小組通力合作，在案發後3小時內，於昨天下午5時20分許，精準掌握涉嫌行凶的張姓男子行蹤，並在張位於西區四維街的住處，拘提到案，當場查扣作案用手槍1支、穿著衣物、行動電話等證物。

中檢指出，張男今天下午移送地檢署由檢察官訊問，檢察官綜合被告供述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書、扣案槍彈等相關證據資料，認張男涉犯殺人未遂、槍砲等罪，且殺人未遂罪為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且有事實足認其有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實行殺人或傷害等犯罪之虞，有羈押之原因及必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

中檢強調，槍擊犯罪嚴重危害人民生命安全與社會治安秩序，檢警對於持槍暴力犯罪絕不寬貸。本案於發生後即由檢察官進駐分局指揮偵辦，並在檢警團隊密切合作下，迅速拘提被告到案、查扣相關證物。

中檢指出，將持續秉持暴力犯罪零容忍之立場，依法嚴查嚴辦，務求釐清全部犯罪事實，維護市民生命財產安全及社會安寧秩序。

台中市張姓男子昨天在林男的休旅車內，持改造手槍射擊林男腰腹，今天被警方依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署。記者陳宏睿／翻攝