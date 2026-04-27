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台中休旅車內槍擊1重傷…槍手今移送中檢 預備槍支到場啟人疑竇

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子昨天在休旅車內，遭張姓男子持改造手槍射擊腰腹部，林男一度插管急救，撿回一命，張男在犯後3小時於住處落網，檢警查扣涉案凶槍，初步調查，雙方疑因毒品糾紛衍生槍擊，但張男預先帶槍到場，與一般毒品交易方式有別，不排除有「黑吃黑」可能性，因林男尚未警詢，待檢方後續釐清，張男今天下午移送檢方訊問。

據了解，張男辯稱糾紛是因林男不交貨衍生槍擊，但張男若欲購毒卻帶槍到場，與一般毒品交易多為藥頭帶槍有別，研判張男恐「另有所圖」，不排除有「黑吃黑」的可能性，今天下午張男由警方依殺人未遂、槍砲罪，移送台中地檢署後，由檢方釐清是否涉及其他罪責。

台中地檢署表示，全案涉及殺人未遂重罪，後續將由檢察官與專案小組針對全案清查，蒐集相關事證，因殺人罪屬於國民法官審理案件，為避免國民法官預斷，無法針對案情再多作說明。

林姓男子（27歲）昨天2時許，駕駛休旅車行經西區府後街時，張姓男子（46歲）上車，二人疑因毒品衍生嫌隙，張男在休旅車後座，持隨身攜帶的改造手槍，朝林男腰腹部開一槍，林男中槍後車輛失控，撞擊路邊車輛後，林下車跑向休旅車旁的咖啡店求助，張男則離車逃逸。

救護車到場時，林男倒臥在咖啡店騎樓地面，意識清楚，腰腹部有一處貫穿的槍傷傷口，送醫急救，一度插管，今天已脫離險境，病況轉穩，警方將視林男恢復狀況，展開詢問，釐清案發經過。

此案由台中地檢署檢察官陳東泰進駐分局指揮，昨天傍晚5時許，張男即在住處落網，查扣改造手槍一把。

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台中市張姓男子昨天在林男的休旅車內，持改造手槍射擊林男腰腹，今天被警方依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓男子昨天在林男的休旅車內，持改造手槍射擊林男腰腹，今天被警方依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署。記者陳宏睿／攝影

台中市張姓男子昨天在林男的休旅車內，持改造手槍射擊林男腰腹，今天被警方依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子昨天在林男的休旅車內，持改造手槍射擊林男腰腹，今天被警方依殺人未遂、槍砲罪移送台中地檢署。記者陳宏睿／翻攝

台中市西區府後街昨天下午傳槍響，林姓男子在駕駛的休旅車內，遭同車乘客開槍，擊中腰腹，警方到場採證。圖／本報資料照
台中市西區府後街昨天下午傳槍響，林姓男子在駕駛的休旅車內，遭同車乘客開槍，擊中腰腹，警方到場採證。圖／本報資料照

毒品 槍擊 殺人未遂

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