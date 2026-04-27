以毒抵托育費？台南狠母與友集體吸毒 女嬰「毒濃度破萬」她先認罪判10月

顏姓女子在大女兒6個月大、小女兒僅滿月時，分別交給同住的兩對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒；導致大女兒有發展遲緩症狀，小女嬰體內愷他命濃度值更破萬，檢方今年1月將5人提起公訴，台南地院先將照顧小女兒的林姓女子判刑10月。

起訴指出，顏姓女子分別在2021年10月、2023年2月生下黃姓女童與顏姓女嬰，顏女自己不照顧，竟以毒品為代價，將大女兒交給同住在台南市北區開元路的李姓、洪姓男女朋友，小女兒交給同住的蘇姓、林姓男女朋友；李等4人會準備孩子的食物，但卻會在照顧過程吸毒。

李姓、洪姓男女朋友自2023年3月12日起至5月3日，無視年僅1歲5個月的黃姓女童就在身邊，各將甲基安非他命置放於玻璃球內燒烤，以吸食煙霧方式施用，導致女童間接吸食到煙霧；蘇姓、林姓男女朋友也在相同期間，在房內吸食甲基安非他命、海洛因及愷他命。

離譜的是，顏姓母親會分別跑到兩對男女朋友房間，無視4人邊照顧女兒邊吸毒，現場對嬰幼兒已成「毒氣室」，自己加入一起吸；顏姓女嬰2023年3月才剛滿月就間接吸食煙霧，同年5月，林女等2人再將小女嬰帶到永康區復國一路，直到社工追蹤訪查發現，全案才曝光。

黃姓女童經檢測，體內甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，醫院確診有混合性發展遲緩症狀；女嬰體內6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg。

由於林姓女子在法院準備程序時當庭認罪，合議庭裁定進行簡式審判程序，另外4人另行審結；法院指出，海洛因、甲基安非他命及愷他命均具有成癮性、濫用性，對身體危害極大，且以燒烤吸食煙霧方式施用前揭毒品，該煙霧可能在密閉空間內飄散而為他人所吸入，一般人均得知悉。

法院表示，顏姓女嬰案發時為未滿7歲兒童，對毒品耐受力、代謝能力均較成人為低，長期暴露在毒品煙霧環境下，佐以檢出體內毒品濃度甚高，堪認吸入含有毒品煙霧非微；林女犯行顯然已妨害被害人身心健全發育，應依法論科。

法院審酌，林女所犯妨害幼童發育罪，在刑法評價上，應視為數個舉動接續施行，論以接續犯實質上一罪；林女既受託照顧女嬰，竟不顧被害人年幼，身心發展均尚未健全，仍在同處一室時施用毒品，妨害其身心健全發育，考量犯後承認犯行，判刑10月。可上訴。

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