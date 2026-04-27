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影／泰女吹風機藏百萬K毒闖關 東窗事發主嫌帶4女躲汽車旅館
關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃機第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國來台的行李X光顯像有異，開箱查驗後發現吹風機內夾藏第三級毒品K他命，毛重1,650公克，市價約3百萬。航警立即依法逮捕藏毒闖關的泰國籍旅客，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦並於近日起訴。
航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，藏毒闖關的泰國籍女性S（化名）落網後坦承犯行，但辯稱她平常是在花蓮從事坐檯陪酒的傳播小姐，受到我國籍雇主江姓男子及其趙姓妻子指示，才會利用回泰國的機會，將夾藏第三級毒品K他命的吹風機從泰國帶來台灣。
陳博全指出，專案小組鎖定花蓮籍江姓夫婦後，會同相關單位前往花蓮執行圍捕，主嫌江姓男子得知計畫敗露後，帶著另外4名來台坐檯陪酒的泰籍女子躲進汽車旅館企圖規避查緝，江嫌被專案小組找到後卻在汽車旅館內不肯出來，歷經數小時溝通後，江嫌才在家屬勸說後乖乖束手就擒。
航警局呼籲，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。民眾切勿受金錢誘惑協助運輸毒品，以免觸法。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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