影／泰女吹風機藏百萬K毒闖關 東窗事發主嫌帶4女躲汽車旅館

台中市林姓男子今天下午2時許，在休旅車內遭張姓男子持槍射擊腰腹部，林男下車向附近咖啡店求助，張男徒步逃逸，檢警在案發後約3小時，即在案發地附近的張男住處，將他查緝到案，目前鄭在釐清犯案動機。據了解，二人疑因毒品交易衍生糾紛，張男才持槍射擊，詳細的案發經過，仍待釐清。

2026-04-26 20:12